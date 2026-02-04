Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9-10% quý I

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 4/2.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc, Chính phủ và Thủ tướng đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ đà, giữ nhịp tăng trưởng, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy trong tháng 1, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại một số khu vực kéo theo rủi ro về thương mại, đầu tư; tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong nước, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng gần 2,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 370.700 tỷ đồng , bằng 14,7% dự toán, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Tổng quy mô các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí dự kiến thực hiện trong năm 2026 khoảng 190.800 tỷ đồng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 9,2% dự toán, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1 tăng mạnh 38,9% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu tăng 29,5%, nhập khẩu tăng 49%. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD , tăng 14,4%; vốn FDI thực hiện đạt gần 1,7 tỷ USD , tăng 11,3%, cao hơn mức tăng của năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 9%; lượng khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt, tăng 18%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 48.700 doanh nghiệp, tăng 76,2% so với tháng trước và 45,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 21%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 23%. Sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng tại toàn bộ 34 địa phương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh kinh tế - xã hội vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026 chịu áp lực lớn từ biến động bên ngoài; sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư và nguồn thu ngân sách tiếp tục chịu tác động.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết; một số vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ sức khỏe người dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 2 và quý I/2026, Bộ trưởng cho biết tình hình thế giới dự báo tiếp tục khó lường, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược và chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn. Thị trường tài chính, tiền tệ, vàng và kim loại quý toàn cầu còn nhiều biến động, tiềm ẩn rủi ro.

Trong nước, khối lượng công việc rất lớn khi vừa triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch năm 2026, vừa chăm lo Tết cho nhân dân và chủ động ứng phó với các diễn biến mới. Các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, cùng các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ.

Quý I/2026 được xác định là giai đoạn then chốt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9-10%, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.