Việt Nam có rau dân dã nấu canh ngọt lịm, canxi gấp 10 lần thịt bò

Không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc và bổ sung dưỡng chất, rau dền đỏ được xem là loại rau phổ biến của mùa hè có nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa và thị lực khi được ăn đúng cách.

Rau dền đỏ là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt. Không chỉ có vị thanh mát, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú và nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Tuy nhiên, bên cạnh những công dụng nổi bật, rau dền đỏ cũng không phù hợp với một số nhóm người nếu sử dụng quá thường xuyên.

Những lợi ích nổi bật của rau dền đỏ

Theo Tencent News, từ lâu, rau dền đỏ đã được xem là "loại rau vàng" trong mùa hè với nhiều dinh dưỡng nổi bật. Trong mỗi 100 g rau dền có tới 187 mg canxi, trong khi cùng khối lượng đó, thịt bò chỉ khoảng 18 mg. Tính ra, hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp hơn 10 lần thịt bò.

Ngoài ra, trong 100 g rau dền có khoảng 5,4 mg sắt, còn thực phẩm vốn được xem là "vua bổ sắt" như gan lợn cũng chỉ chứa khoảng 1,8 mg cùng lượng tương đương. Như vậy, hàm lượng sắt trong rau dền cao gấp khoảng 3 lần gan lợn.

Dưới đây là một số lợi của loại rau này đối với sức khỏe không phải ai cũng biết:

Rau dền là món ăn rất quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt. Ảnh: Aboluowang.

Thanh nhiệt, giảm nóng trong, trừ ẩm

Rau dền đỏ có tính mát, tác động đến phổi và đại tràng, thường được sử dụng trong các bữa ăn mùa hè để hỗ trợ thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc. Việc ăn rau dền đều đặn co thể giúp giảm cảm giác nóng trong, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như viêm họng, khô miệng, mắt đỏ do nhiệt, nóng gan.

Bảo vệ thị lực

Rau dền chứa nhiều caroten và vitamin C, những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe mắt. Chúng giúp cải thiện chức năng thần kinh thị giác, góp phần bảo vệ võng mạc, rất có lợi cho việc cải thiện thị lực. Ăn thường xuyên có thể giúp hạn chế suy giảm thị lực và quáng gà theo thời gian nếu được bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Thúc đẩy phát triển xương và răng

Hàm lượng canxi trong rau dền tương đối cao và dễ hấp thu. Điều này giúp hỗ trợ quá trình phát triển xương, duy trì mật độ xương và tốt cho hệ răng, đặc biệt ở trẻ em và người lớn tuổi.

Giàu sắt, bổ máu, hỗ trợ tuần hoàn

Rau dền chứa protein, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt. Hàm lượng canxi và sắt cao giúp hỗ trợ quá trình tạo máu, góp phần cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ thiếu máu nhẹ.

Hỗ trợ giảm cân, thải độc, làm đẹp

Rau dền giàu chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và tăng nhu động ruột, đào thải chất thải, mỡ thừa và độc tố. Điều này không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da.

Những ai nên hạn chế ăn rau dền đỏ?

Theo Sohu, mặc dù có nhiều công dụng, rau dền đỏ có tính hàn và dễ gây hại cho tỳ vị. Vì vậy, người bị rối loạn tiêu hóa, dễ bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều rau dền vì có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh.

Những người từng bị dị ứng với rau dền cũng nên tránh ăn loại rau này, nếu không sẽ tái phát các phản ứng dị ứng như ngứa da và phát ban. Ngoài ra, vì rau dền là thực phẩm nhạy cảm với ánh sáng, những người dị ứng với tia cực tím không nên ăn.

Bên cạnh đó, rau dền có hàm lượng kali cao. Người suy giảm chức năng thận ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Các nhóm đặc biệt như trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai giai đoạn đầu hoặc phụ nữ mang thai có tiền sử sảy thai không nên ăn quá nhiều rau dền. Đối với trẻ sơ sinh, rau dền có thể gây tiêu chảy nếu không sử dụng đúng cách. Trong khi đối với phụ nữ mang thai giai đoạn đầu hoặc có tiền sử sảy thai, nó có thể gây chảy máu âm đạo và ở một mức độ nào đó, tiềm ẩn nguy cơ sảy thai.

Nên tránh ăn rau dền đỏ cùng thực phẩm này

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina và rau dền đỏ đều thuộc nhóm thực phẩm có tính nhạy cảm với ánh sáng, khi ăn cùng có thể dễ gây kích ứng da ở một số người nhạy cảm.

Ngoài ra, rau bina cũng chứa một lượng axit oxalic nhất định. Dù có thể giảm bớt khi chần qua nước sôi, chất này vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi trong rau dền đỏ. Vì vậy, tốt nhất không nên ăn hai loại rau này cùng lúc.

Cua

Rau dền đỏ có tính mát, giúp thanh nhiệt, trừ thấp. Trong khi đó, cua cũng là thực phẩm có tính lạnh. Khi ăn cùng nhau, hai loại thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng xấu hệ tiêu hóa. Một số người có hệ tiêu hóa kém thậm chí có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy.