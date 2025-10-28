Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam chia buồn Thái Lan về sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:53 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Được tin Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit từ trần, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chia buồn đến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thai hau Thai Lan Sirikit anh 1

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit.

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit từ trần từ tối 24/10, hưởng thọ 93 tuổi.

Vua Vajiralongkorn ban hành sắc lệnh để tang một năm để tưởng nhớ Hoàng Thái hậu.

Hoàng Thái hậu được người dân Thái Lan tôn kính vì đã cống hiến trọn đời vì người dân, nỗ lực thúc đẩy phát triển nông thôn, trao quyền cho phụ nữ, bảo tồn nghệ thuật và thủ công truyền thống của Thái Lan.

