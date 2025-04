Điện chia buồn nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào từ trần

Thiếu nhi xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtai Siphandone tới thăm (Nghệ An, 2002). Ảnh: Lan Xuân/TTXVN.

Được tin đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào từ trần ngày 2/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Điện chia buồn gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Nội dung bức điện như sau:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào từ trần ngày 2/4/2025.

Đồng chí Khamtay Siphandone, Nhà lãnh đạo xuất sắc thế hệ đầu tiên, hạt nhân chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đồng chí Khamtay Siphandone từ trần là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến. Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân Việt Nam mất đi một người Bạn lớn, người Đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã cùng sát cánh trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của hai dân tộc. Đồng chí đã luôn dành sự ủng hộ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Nhân dân Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Khamtay Siphandone trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân Lào trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone lời chia buồn sâu sắc nhất.

Chúng tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.

