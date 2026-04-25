Việt-Hàn hợp tác làm phim lịch sử về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Giám đốc sản xuất, Tổng đạo diễn Shin Chang Seok thuyết trình về dự án phim. Ảnh: Đức Thắng/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 23/4, dự án phim điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc về Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) đã được giới thiệu chính thức tại Seoul, mở đầu giai đoạn triển khai sản xuất với quy mô lớn, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ won (khoảng 20,3 triệu USD ).

Buổi thuyết trình do Giám đốc sản xuất - Tổng đạo diễn Shin Chang Seok chủ trì là sự kiện chính thức đầu tiên của dự án được tổ chức tại Hàn Quốc, sau khi kế hoạch hợp tác được công bố tại Việt Nam năm 2025.

Bộ phim tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, vị danh tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại quân Nguyên Mông trong thế kỷ XIII, lập nên những chiến công hiển hách trong lịch sử giữ nước.

Ngài được tôn vinh là biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và nghệ thuật quân sự Việt Nam, thường được so sánh với đô đốc Yi Sun Sin trong lịch sử Hàn Quốc.

Dự án thu hút sự chú ý khi được xây dựng theo mô hình đồng sản xuất quy mô lớn, huy động nguồn lực từ hai nền công nghiệp điện ảnh.

Các êkíp Hàn Quốc và Việt Nam tham gia xuyên suốt quá trình từ đạo diễn, quay phim đến tổ chức sản xuất, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Theo kế hoạch, phim dự kiến khởi quay từ tháng 5/2026.

Tại sự kiện, ban tổ chức sẽ công bố chi tiết định hướng sáng tạo, tiến độ thực hiện, nhân sự tham gia cũng như chiến lược đầu tư, tuyển chọn diễn viên và phân phối toàn cầu.

Giới chuyên môn nhận định dự án là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết hợp công nghệ sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc với nội dung lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam, có tiềm năng trở thành hình mẫu hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp nội dung sáng tạo giữa hai quốc gia trong thời gian tới.