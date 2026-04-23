‘100 điều tự hào Việt Nam’: Định vị bản sắc để tự tin bước ra thế giới

Với 11 chủ đề trải dài từ lịch sử, văn hóa đến khoa học và ẩm thực, cuốn sách tranh “100 điều tự hào Việt Nam” là nhịp cầu giúp thế hệ trẻ định vị bản sắc dân tộc trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Sách 100 điều tự hào Việt Nam. Ảnh: ĐTB.

Thế kỷ 21 chứng kiến Internet và trí tuệ nhân tạo dần xóa nhòa biên giới văn hóa, kéo theo khát vọng trở thành “công dân toàn cầu”. Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần giỏi ngoại ngữ, công nghệ là đủ để hội nhập. Tuy nhiên, nhà báo Phan Đăng nhận định: hội nhập thiếu nội lực và giá trị riêng rất dễ bị “cuốn trôi”. Sách 100 điều tự hào Việt Nam ra đời như một nhịp cầu giúp người trẻ nhận diện bản sắc, nuôi dưỡng niềm tự hào để trưởng thành.

Bản anh hùng ca từ quá khứ đến hiện đại

100 điều tự hào Việt Nam không đi theo lối biên niên mà chia thành 100 mục độc lập thuộc 11 chủ đề, giúp nội dung nhẹ nhàng, phù hợp với độc giả nhỏ tuổi và có thể đọc ở bất kỳ trang nào.

Mở đầu bằng “Hào khí anh hùng”, cuốn sách tái hiện dòng chảy lịch sử từ buổi đầu dựng nước với Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến các chiến công trước quân Nguyên Mông, Minh, Thanh; từ mốc 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ đến Đổi mới 1986 và hội nhập quốc tế. Những dấu mốc này trở thành điểm tựa tinh thần cho một Việt Nam kiên cường, không ngừng vươn lên.

Cuốn sách tái hiện bản anh hùng ca giữ nước qua liên thế hệ. Ảnh: ĐTB.

Niềm tự hào tiếp tục được bồi đắp qua hệ thống di sản văn hóa, thiên nhiên như Cố đô Huế, Hội An, Hoàng thành Thăng Long, Nhã nhạc cung đình, quan họ, cùng Vịnh Hạ Long, Sơn Đoòng, Phong Nha - Kẻ Bàng...

Điểm nhấn của cuốn sách là các thành tựu “Y học” và “Khoa học kỹ thuật”, từ phương pháp mổ gan của GS Tôn Thất Tùng đến những tiến bộ y học hiện đại, cùng các công trình và sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu như thủy điện Hòa Bình... Qua đó, cuốn sách trả lời rõ câu hỏi về đóng góp của người Việt cho thế giới, đồng thời giúp người trẻ thêm tự tin khi nhận ra năng lực và trí tuệ của dân tộc mình.

Khi niềm tự hào là điểm xuất phát để kiến tạo

Một cuốn sách về niềm tự hào dân tộc dễ rơi vào tự mãn, nhưng 100 điều tự hào Việt Nam chọn cách tiếp cận tỉnh táo. Theo diễn giả Phan Đăng, tự hào không phải là phủ nhận hạn chế hay đặt mình cao hơn người khác, mà là điểm xuất phát để mỗi cá nhân cùng nghĩ và cùng kiến tạo tương lai.

Cuốn sách đan xen những giá trị vĩ mô với những điều gần gũi trong đời sống. Chương “Tinh hoa bếp Việt” tôn vinh Phở, Bánh mì, Cà phê như những biểu tượng ẩm thực đã chinh phục thực khách toàn cầu. Trong khi đó, chương “Văn học nghệ thuật” dẫn dắt trẻ qua những tác phẩm kinh điển như Truyện Kiều, Nhật ký trong tù hay Dế mèn phiêu lưu ký, giúp bồi đắp tâm hồn bằng ngôn ngữ và tư duy dân tộc.

Nền tảng tri thức còn được thể hiện qua chủ đề “Nền tảng giáo dục”, từ phong trào Bình dân học vụ xóa mù chữ đến những tấm huy chương của trí tuệ Việt tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Dòng chảy ấy nối sang lĩnh vực “Tinh thần thể thao”, với dấu mốc lần đầu Việt Nam có tên trên bảng tổng sắp huy chương Olympic năm 2000, tấm HCV Olympic 2016, và hành trình của bóng đá trẻ từ “Thường Châu tuyết trắng” đến ngôi vị bá chủ Đông Nam Á.

Cuốn sách đan xen những giá trị vĩ mô với những điều gần gũi trong đời sống. Ảnh: ĐTB.

Bức tranh bản sắc được hoàn thiện qua “Tình nghĩa đồng bào”, nơi nhấn mạnh truyền thống sẻ chia, nhân ái, cùng các công trình kiến trúc từ cổ đến hiện đại, tạo nên diện mạo một Việt Nam giàu truyền thống, đang phát triển.

Với minh họa hiện đại, sinh động, 100 điều tự hào Việt Nam biến tri thức khô khan thành một “bộ phim” xuyên không gian, thời gian. Cuốn sách giúp người trẻ trả lời những câu hỏi “Người Việt Nam là ai?”, “Điều gì làm nên sự khác biệt?”. Khi hiểu rõ cội nguồn, bản sắc dân tộc mình, người trẻ sẽ trưởng thành vững vàng và hội nhập mà không bị “cuốn trôi”.