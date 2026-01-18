Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

  • Chủ nhật, 18/1/2026 15:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka.

Viên đá sapphire quý hiếm vừa được Sri Lanka công bố.

Viên đá quý hình tròn được đặt tên “Ngôi sao của vùng đất thuần khiết”. Theo chuyên gia tư vấn đá quý Ashan Amarasinghe, đây là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất thế giới được ghi nhận cho đến nay. Điểm đặc biệt là nó có 6 tia sáng hình sao.

Viên đá quý đã được đánh bóng, thuộc sở hữu của một nhóm muốn giữ kín danh tính vì an toàn.

Một trong những chủ sở hữu cho biết viên đá quý này được tìm thấy vào năm 2023, trong khu mỏ đá quý gần thị trấn Rathnapura hẻo lánh của Sri Lanka, nơi được mệnh danh là “thành phố đá quý”.

Nó được mua cùng những viên đá quý khác, sau đó các chủ sở hữu phát hiện ra đây là một viên đá đặc biệt. Sau đó, họ nhờ hai cơ quan kiểm định chứng nhận.

Các chuyên gia quốc tế định giá viên đá quý này từ 300-400 triệu USD. Ngọc bích Sri Lanka nổi tiếng với màu sắc, độ trong suốt và lấp lánh độc đáo.

34:2034 hôm qua

Bình Giang / Tiền Phong

