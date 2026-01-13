Loài sinh vật màu xanh lam nổi lên ngoài khơi Nhật Bản

Các nhà khoa học cho rằng màu sắc cũng như sự xuất hiện của loài này là dấu hiệu cảnh báo môi trường biển đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Sứa samurai được tìm thấy ở ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: Shutterstock.

Một sinh vật giống sứa lửa, có màu xanh lam vừa được phát hiện ngoài khơi Nhật Bản. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của loài sứa này tại Nhật Bản cũng như màu xanh lam của chúng đang dấy lên lo ngại về những biến đổi nhanh chóng của đại dương đang tác động tới hệ sinh thái biển.

Được xác định là loài Physalia mikazuki, sinh vật mang biệt danh “sứa samurai” này xuất hiện ở vùng biển phía bắc Nhật Bản, vượt xa phạm vi phân bố vốn được ghi nhận trước đây.

Theo chuyên trang khoa học TCD, nhà nghiên cứu Kei Chloe Tan cho biết các phân tích hình thái và ADN cho thấy chúng là một loài hoàn toàn mới, khác biệt với các loài sứa lửa sống ở vùng nhiệt đới.

Dù phát hiện mang ý nghĩa khoa học quan trọng, nhóm nghiên cứu vẫn đặt câu hỏi vì sao loài này lại xuất hiện tại vùng biển xa lạ.

Các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi bất thường của các dòng hải lưu, cùng với nhiệt độ nước biển gia tăng, có thể đã đưa loài sứa này trôi dạt đến khu vực ngoài khơi Nhật Bản.

Hơn nữa, những biến động về cường độ và hướng chảy của hải lưu đang tạo ra các “hành lang” mới, cho phép sinh vật biển di chuyển và định cư ở những hệ sinh thái trước đây không thuộc phạm vi sinh sống của chúng.

Ngoài ra, các chuyên gia nêu thêm rằng màu xanh lam bắt mắt của loài sứa mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Phát hiện này được coi là tín hiệu cảnh báo rõ ràng cho thấy đại dương đang thay đổi nhanh chóng, kéo theo những tác động lan tỏa khó lường nếu con người không sớm có hành động kịp thời.

Dù chưa ghi nhận trường hợp con người bị thương, sự xuất hiện của loài sứa này vẫn phản ánh tốc độ biến đổi đáng lo ngại của môi trường biển, đôi khi vượt quá khả năng theo dõi của giới khoa học. Với các cộng đồng ven biển phụ thuộc vào nghề cá, du lịch và sự ổn định của hệ sinh thái, những thay đổi này tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể.

Lý do là các loài mới hoặc xa lạ có thể phá vỡ cân bằng sinh thái bằng cách cạnh tranh với loài bản địa, làm gián đoạn chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến sinh kế và nguồn thực phẩm, đồng thời kéo theo những hệ lụy khác như xói mòn bờ biển hoặc gia tăng khó khăn trong dự báo các đợt tảo độc nở hoa.

Trước đó, giới khoa học cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tương tự, từ cá nhiệt đới xuất hiện ở vùng nước mát đến các loài xâm lấn chiếm lĩnh những hệ sinh thái mong manh. Tất cả những hiện tượng này đều cho thấy xu hướng gián đoạn trong môi trường biển ngày càng rõ nét.

Để lý giải hiện tượng này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình mô phỏng nhằm truy vết quá trình trôi dạt của sinh vật, đồng thời duy trì các chương trình giám sát đại dương để theo dõi nhiệt độ, dòng hải lưu và sự dịch chuyển của các loài.

Qua đó, giảm ô nhiễm môi trường vẫn được xem là giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để bảo vệ đại dương. Để làm được điều này, chúng ta vẫn cần những thay đổi như hạn chế sử dụng nhựa, chuyển sang phương tiện chạy điện hay ứng dụng năng lượng tái tạo.