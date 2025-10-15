Viên kim cương quý hiếm lớn nhất châu Âu

Một viên kim cương nặng 340 carat - được đánh giá là lớn nhất từng phát hiện tại châu Âu - nhiều khả năng sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập Quỹ Kim cương Nga, sau khi hoàn tất các thủ tục giám định và định giá ban đầu.

Viên kim cương khổng lồ nặng 340 carat tại Nga. Ảnh: threads.com.

Theo hãng tin TASS ngày 15/10, công ty khai thác AGD Diamonds xác nhận viên kim cương vừa được tìm thấy tại khu mỏ V.Grib, thuộc vùng Arkhangelsk, Tây Bắc nước Nga. Đây được coi là phát hiện hiếm có đối với khu vực này, nơi vốn không nổi tiếng với những viên kim cương khổng lồ như vùng Yakutia - nơi tập trung các mỏ có sản lượng và quy mô lớn nhất của Nga.

AGD Diamonds cho biết, theo quy trình thông thường, viên đá quý trước tiên sẽ được chuyển giao cho Gokhran - cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý Quỹ dự trữ vàng và đá quý quốc gia - để thực hiện phân loại và định giá sơ bộ.

Sau khi hoàn tất các bước này, số phận cuối cùng của viên kim cương sẽ được quyết định. Trong một số trường hợp, những viên kim cương đặc biệt có thể được lựa chọn để bổ sung vào Quỹ Kim cương Nga, nơi lưu giữ những báu vật quý hiếm nhất của quốc gia.

“Các viên kim cương được bàn giao cho Gokhran để tiến hành đánh giá ban đầu, bao gồm phân loại và định giá sơ cấp. Sau đó, tương lai của viên tinh thể sẽ được quyết định. Trong một số trường hợp, chúng có thể được chuyển cho Quỹ Kim cương Nga”, đại diện AGD Diamonds cho biết.

Kể từ năm 2017, mỏ V.Grib đã khai thác được 48 viên kim cương chất lượng cao có trọng lượng trên 50 carat. Tuy nhiên, việc phát hiện viên đá nặng tới 340 carat lần này được đánh giá là “sự kiện hiếm có”, chưa từng ghi nhận tại khu vực Arkhangelsk.

AGD Diamonds cho biết, trước đây, những viên kim cương lớn nhất của Nga chủ yếu được tìm thấy ở vùng Yakutia.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy viên kim cương thuộc loại II - nhóm kim cương có hàm lượng nitơ cực thấp, chỉ chiếm chưa tới 2% tổng số kim cương tự nhiên trên toàn thế giới. Đây được coi là một đặc điểm hiếm gặp, góp phần làm tăng giá trị khoa học và thương mại của viên đá. Ngoài trọng lượng vượt trội, kim cương này còn được ghi nhận có màu sắc và độ trong suốt xuất sắc, hoàn toàn không có tì vết bên trong - yếu tố hiếm thấy ngay cả trong các phát hiện lớn.

Theo thông lệ, những viên kim cương có trọng lượng trên 50 carat được khai thác tại mỏ V.Grib thường được đặt tên riêng, gắn với các nhân vật lịch sử hoặc sự kiện quan trọng. Với kích thước và chất lượng đặc biệt hiếm có, viên kim cương 340 carat lần này được kỳ vọng sẽ mang một tên gọi mang tính dấu ấn, không chỉ đối với ngành khai thác mà còn đối với đời sống văn hóa của Nga.