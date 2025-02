Viễn cảnh Neymar trở lại Barcelona

Theo Cadena SER, siêu sao người Brazil luôn khao khát trở lại Camp Nou để có một "Last Dance" - điệu nhảy cuối cùng tại châu Âu, trước khi hướng tới World Cup 2026.

Sau khi hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro với Al Hilal bị chấm dứt, Neymar quyết định trở về quê nhà Santos để lấy lại phong độ, chuẩn bị cho bước chuyển mình tiếp theo trong sự nghiệp.

Tại Saudi Arabia, Neymar chỉ ra sân vỏn vẹn 7 trận trước khi dính chấn thương nghiêm trọng. Giờ đây, anh ký hợp đồng 6 tháng với Santos, chấp nhận mức lương thấp hơn nhiều so với trước đó, nhằm chứng minh bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao.

Mục tiêu của Neymar không chỉ là tìm lại chính mình, mà còn để thu hút sự chú ý của các CLB hàng đầu châu Âu, trong đó Barcelona là ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ khi rời Barcelona để gia nhập PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro năm 2017, có nhiều tin đồn về việc Neymar sẽ trở lại Camp Nou vào một ngày nào đó. Và lần này, khả năng đó có thể trở thành hiện thực.

Hiện tại, Giám đốc Thể thao Deco đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái, và Neymar có thể là lựa chọn hoàn hảo, trong trường hợp anh đạt phong độ tốt tại Santos. Điều kiện để thương vụ này xảy ra là Neymar phải duy trì thể lực và chấp nhận mức lương phù hợp với tình hình tài chính của Barcelona.

Theo Goal, dù mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn, song mong muốn tái xuất tại Barcelona của Neymar không phải không có cơ sở. Nếu Neymar có thể chứng minh phong độ và thể trạng tại Santos, Barcelona hoàn toàn có thể cân nhắc đưa anh trở lại với một bản hợp đồng phù hợp.

Trong giai đoạn đầu khoác áo "Blaugrana", Neymar ghi 105 bàn sau 186 trận, góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử mùa 2014/15, cùng Lionel Messi và Luis Suarez tạo nên tam tấu "M-S-N" huyền thoại. Nếu trở lại, anh có thể mang đến kinh nghiệm và sự đột biến cần thiết cho Barcelona.

Ở tuổi 33, Neymar còn cơ hội để viết tiếp chương cuối của sự nghiệp tại châu Âu, trước khi chinh phục giấc mơ World Cup 2026 cùng Brazil.

