Neymar bị chỉ trích

Sau 12 năm, Neymar chính thức tái xuất trong màu áo Santos với trận đấu đầu tiên ở đội hình xuất phát. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong 75 phút trên sân trước Novorizontino ở vòng 8 Paulista A1 hôm 10/2 lại không để lại nhiều dấu ấn. Kết quả chung cuộc, Santos chỉ có trận hòa 0-0 thất vọng trên sân khách. Đây cũng là trận hòa thứ hai liên tiếp của CLB này từ khi đón Neymar.

Daily Mail thống kê Neymar mất bóng 24 lần, chỉ thắng 4 trên 16 pha tranh chấp và chỉ có 1 lần đi bóng thành công. Những nỗ lực của Neymar và đồng đội để uy hiếp khung thành Novorizontino đều không thành công.

Sau trận, tờ Placar chê bai màn thể hiện của Neymar: "Anh ấy được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại có một màn trình diễn nhạt nhòa. Những kỳ vọng xung quanh Neymar không được chuyển hóa thành bàn thắng. Màn trình diễn này của tập thể Santos thật đáng lo ngại. Khâu tấn công luôn đóng vai trò quan trọng vào kết quả của đội."

Trong khi đó, Tribuna miêu tả trận đấu là một "màn trình diễn kém" từ cả Neymar lẫn Santos. Chân sút người Brazil không tạo đủ sức ép lên hàng thủ Novorizontino.

Sau trận đấu, HLV Pedro Caixinha của Santos cho biết ông vẫn tin rằng đội bóng của mình có thể giành chức vô địch ở giải này. Chiến lược gia này tiết lộ rằng Neymar thi đấu nhiều phút hơn dự kiến, điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn không tốt.

"Chúng tôi muốn Neymar có một chuỗi trận ra sân liên tiếp", ông Caixinha nói. "Điều quan trọng nhất là chuỗi trận này phải được lên kế hoạch hợp lý. Với nhịp độ trận đấu và vị trí của cậu ấy, Neymar đã thi đấu nhiều hơn 15 phút so với dự định. Nhưng Neymar chưa bắt kịp nhịp độ của cả đội. Cậu ấy có khát khao và sẵn sàng để làm mọi thứ, điều này rất rõ ràng".

Người hâm mộ Santos chờ đợi ngày Neymar thực sự bùng nổ. Với những gì diễn ra trong trận đấu vừa qua, CĐV đội bóng cần kiên nhẫn. Trước đó, Neymar cũng thừa nhận bản thân anh cần 4-5 trận để có màn trình diễn tốt nhất tại Santos.

