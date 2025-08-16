Viễn cảnh Kubo và Lee Kang-in đá cặp

Atletico Madrid đang tích cực theo đuổi hai tài năng sáng giá của bóng đá châu Á là Takefusa Kubo và Lee Kang-in.

Atlético Madrid đang nỗ lực chiêu mộ cả Takefusa Kubo và Lee Kang-in để vừa nâng cao chất lượng đội hình vừa mở rộng thị trường châu Á.

Theo Mundo Deportivo, Giám đốc điều hành (CEO) của Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, muốn đưa cả Kubo và Lee Kang-in về sân Metropolitano ngay hè này. Cả Kubo và Lee Kang-in đều có khả năng rời CLB chủ quản của mình, và Atletico Madrid trở thành điểm đến tiềm năng.

Trước đó, Kubo đề đạt nguyện vọng rời Real Sociedad. Trong khi đó, bàn thắng tuyệt đẹp trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025 khiến Lee Kang-in tiếp tục nhận sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

Mũi nhọn người Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu thường xuyên ở PSG, và sẵn sàng rời đi. Ban lãnh đạo Atletico Madrid từng nỗ lực chiêu mộ Lee Kang-in từ Mallorca vào năm 2023, và coi việc ký hợp đồng với một ngôi sao châu Á là chìa khóa để mở rộng cơ hội thương mại tại thị trường châu Á đầy tiềm năng.

CEO Gil Marín tin rằng việc chiêu mộ cả hai ngôi sao châu Á như Kubo lẫn Lee không chỉ nâng cao chất lượng đội hình mà còn mở ra cơ hội thương mại khổng lồ tại châu Á. Nếu Lee Kang-in là một trong những cầu thủ bán áo đấu chạy nhất tại PSG, thì Kubo, với danh tiếng tại Nhật Bản, cũng sẽ giúp tăng doanh thu thương mại đáng kể.

Về mặt chuyên môn, cả Kubo và Lee đều phù hợp với triết lý hiện tại của Simeone. Kubo có thể chơi ở cánh phải hoặc vị trí số 10 trong sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, mang đến sự sáng tạo và tốc độ, trong khi Lee cung cấp kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân.