Việc làm ăn của nữ CEO Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị công an bắt

Đằng sau hình ảnh một nữ CEO là cả một hành trình kinh doanh nhiều tham vọng, không ít dấu hiệu rủi ro tích tụ theo thời gian.

Đón sóng sớm tại Phú Quốc

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để phục vụ điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tiền tại cơ quan công an.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền được biết đến là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). GIS được thành lập năm 2014 - giai đoạn thị trường Phú Quốc bắt đầu nóng lên, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng .

Tháng 4/2018, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 20 tỷ đồng , đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới và phát triển bất động sản. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Tân Hưng (TP.HCM), bà Tiền giữ vai trò giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền từng khẳng định mình là một trong những người tiên phong đầu tư tại Phú Quốc - thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từng tăng trưởng nóng.

Trong những năm đầu, doanh nghiệp này nhanh chóng mở rộng hoạt động thông qua việc gom quỹ đất và hợp tác đầu tư các dự án tại nhiều vị trí tiềm năng trên “đảo ngọc”. Một loạt dự án gắn với tên tuổi GIS như khu biệt thự, nhà phố, nghỉ dưỡng ven biển… được quảng bá rầm rộ, thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân.

Nhờ đi trước làn sóng, Nguyễn Ngọc Tiền từng được xem là một trong những gương mặt tiên phong tại thị trường này và tài sản của bà chủ yếu gắn với quỹ đất cùng các dự án bất động sản.

Theo giới thiệu từ phía doanh nghiệp, Công ty Đảo Vàng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu tại “đảo ngọc” Phú Quốc. Bản thân bà Tiền cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm kinh doanh nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh của người lãnh đạo.

Mở rộng nhanh, phụ thuộc dòng tiền huy động

Không chỉ dừng ở vai trò môi giới, GIS còn tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển dự án, từ hợp tác đầu tư đến phân phối sản phẩm.

Nữ đại gia bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền từng được truyền thông ca ngợi.

Mô hình kinh doanh phổ biến của GIS là góp vốn cùng chủ đầu tư sau đó huy động vốn từ khách hàng thông qua hợp đồng góp vốn, đặt cọc.

Mô hình này từng giúp GIS tăng trưởng nhanh trong bối cảnh thị trường sôi động. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2019, khi thị trường Phú Quốc bắt đầu hạ nhiệt, những dấu hiệu chững lại dần xuất hiện. Lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm, trong khi áp lực tài chính gia tăng do vốn bị “chôn” trong các dự án dài hạn.

Song song với khó khăn thị trường, nhiều tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng dần lộ diện.

Một số vụ việc đáng chú ý gồm: Tranh chấp tài chính với đối tác liên quan các hợp đồng đặt cọc, kéo dài qua nhiều năm và phải đưa ra tòa; khách hàng phản ánh đã đóng phần lớn giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa được giao đất sau nhiều năm

Các dự án bị phản ánh thường rơi vào tình trạng chậm tiến độ; vướng pháp lý; chưa hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng… Điều này khiến niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng... đặt doanh nghiệp vào thế khó khi phải xoay xở dòng tiền để tiếp tục vận hành.