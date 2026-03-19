Bộ Ngoại giao lên tiếng về ông Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang khẩn trương xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân đối với trường hợp ông Chu Đăng Khoa bị cáo buộc buôn lậu sừng tê giác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Chiều 19/3, tại họp báo thường kỳ, báo chí đề cập đến thông tin ngày 13/3, truyền thông đưa tin Nam Phi bắt giữ chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác. Các phóng viên đã đề nghị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp thêm thông tin, cũng như nêu những biện pháp của Việt Nam về phòng chống nạn buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia?

Trả lời câu hỏi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi xử lý vụ việc theo đúng các quy định pháp luật.

Là quốc gia sớm tham gia các Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai trên thực tế nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Ông Chu Đăng Khoa. Ảnh: T.L.

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ông Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương", đã bị bắt giữ tại Nam Phi ngày 11/3 với cáo buộc buôn lậu một số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ xuyên quốc gia.

Ngày 12/3 vị đại gia này đã phải hầu tòa tại Kempton Park. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông vướng vào vấn đề pháp lý tại đây. Năm 2011, ông từng bị trục xuất vì tàng trữ trái phép sừng tê giác.

Trong vụ việc lần này, lực lượng chức năng Nam Phi đã phát hiện và thu giữ ngà voi đã qua chế biến bất hợp pháp trị giá 200.000 Rand.

Chu Đăng Khoa (SN 1982) hiện là chủ sở hữu trang trại Voi Game Lodge tại tỉnh North West, Nam Phi. Cơ sở này hoạt động dưới vỏ bọc là một trang trại nuôi nhốt hổ và tê giác được cấp phép hợp pháp. Tuy nhiên, đằng sau sự hợp pháp đó là những cáo buộc nghiêm trọng về việc điều hành đường dây cung ứng sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ cho các thị trường đen.