Phu nhân Thủ tướng cùng Phu nhân các nước ASEAN tham quan Văn Miếu

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh nỗ lực của các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng, giao lưu nhân dân và các hoạt động kết nối văn hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa các dân tộc. Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam