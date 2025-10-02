Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Video máy bay cất cánh va chạm máy bay hạ cánh tại Mỹ

  • Thứ năm, 2/10/2025 17:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai máy bay do một công ty con của Delta Air Lines khai thác đã va chạm ở tốc độ thấp khi đang lăn bánh tại sân bay LaGuardia, New York (Mỹ).

Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 2/10, sự cố xảy ra vào ngày 1/10 và đã được hãng hàng không Delta Air Lines chính thức thông báo trong một tuyên bố.

Theo Delta Air Lines, liên quan đến sự cố là hai chiếc CRJ900 do công ty con Endeavor Air khai thác.

Thông tin ban đầu cho thấy cánh của một máy bay đang chuẩn bị cất cánh đã va chạm với thân của một máy bay vừa hạ cánh.

Hãng hàng không cho biết một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ và đã được nhân viên y tế cấp cứu điều trị. Không có hành khách nào bị thương, họ được đưa trở lại nhà ga và được cung cấp đồ ăn nhẹ, chỗ ở khách sạn cũng như hỗ trợ đặt lại chuyến bay.

Sân bay LaGuardia cho biết hoạt động không bị ảnh hưởng trong khi Delta Air Lines khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để xem xét sự cố.

Cơ trưởng bị nghi ngắt công tắc nhiên liệu máy bay Air India gặp nạn

Các quan chức từ Cục Điều tra Tai nạn Ấn Độ gần đây đã đến thăm cha cơ trưởng máy bay Air India gặp nạn và ám chỉ cơ trưởng là người đã ngắt công tắc điều khiển nhiên liệu.

19:32 26/9/2025

Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump

Ngày 17/9, một chuyến bay bị cảnh báo 4 lần liên tiếp khi suýt đi vào đường bay của Không lực Một, chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump đến Vương quốc Anh.

15:35 18/9/2025

'Con đường tơ lụa trên không' của Trung Quốc

Tận dụng “Con đường tơ lụa trên không”, Bắc Kinh đẩy mạnh cho thuê máy bay, xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân lực, kỳ vọng đưa Comac ra khỏi sân nhà, vươn tới châu Âu và châu Phi.

05:49 11/9/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/video-may-bay-cat-canh-va-cham-voi-may-bay-ha-canh-tai-san-bay-laguardia-my-20251002140650292.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

sự cố hàng không va chạm máy bay Mỹ Delta Air Lines Mỹ sân bay LaGuardia

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý