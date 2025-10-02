Video máy bay cất cánh va chạm máy bay hạ cánh tại Mỹ

Hai máy bay do một công ty con của Delta Air Lines khai thác đã va chạm ở tốc độ thấp khi đang lăn bánh tại sân bay LaGuardia, New York (Mỹ).

Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 2/10, sự cố xảy ra vào ngày 1/10 và đã được hãng hàng không Delta Air Lines chính thức thông báo trong một tuyên bố.

Theo Delta Air Lines, liên quan đến sự cố là hai chiếc CRJ900 do công ty con Endeavor Air khai thác.

Thông tin ban đầu cho thấy cánh của một máy bay đang chuẩn bị cất cánh đã va chạm với thân của một máy bay vừa hạ cánh.

Hãng hàng không cho biết một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ và đã được nhân viên y tế cấp cứu điều trị. Không có hành khách nào bị thương, họ được đưa trở lại nhà ga và được cung cấp đồ ăn nhẹ, chỗ ở khách sạn cũng như hỗ trợ đặt lại chuyến bay.

Sân bay LaGuardia cho biết hoạt động không bị ảnh hưởng trong khi Delta Air Lines khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để xem xét sự cố.