Máy bay chở khách suýt va chạm chuyên cơ của TT Trump

Ngày 17/9, một chuyến bay bị cảnh báo 4 lần liên tiếp khi suýt đi vào đường bay của Không lực Một, chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump đến Vương quốc Anh.

Phi công liên tục bị nhắc nhở 'bỏ iPad xuống' “Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ iPad xuống”, một kiểm soát không lưu nhắc phi công Spirit 1300 chú ý, tránh đường cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump vào ngày 17/9.

Theo bản ghi âm từ LiveATC, kiểm soát không lưu đã liên tục cảnh báo một phi công trên chiếc máy bay của hãng Spirit Airlines tránh khỏi đường bay của Không lực Một khi cả hai cùng bay qua New York.

Trong đoạn ghi âm, kiểm soát không lưu liên tục nhắc: “Chú ý, Spirit 1300, rẽ phải 20 độ. Spirit 1300, rẽ phải 20 độ ngay. Spirit Wings 1300, rẽ phải 20 độ ngay lập tức. Chú ý!”

Hai chiếc máy bay cách nhau khoảng 13 km trước khi máy bay Spirit đổi hướng. Theo NBC News, máy bay Spirit và Không lực Một vẫn duy trì khoảng cách theo quy định.

Đường bay của Không lực Một và Spirit 1300 trên bầu trời New York. Ảnh: FlightRadar24.

Tuy nhiên, trong ghi âm, kiểm soát không lưu tiếp tục yêu cầu máy bay Spirit đổi hướng và nói: “Tôi biết anh có thể thấy chiếc máy bay đó. Chú ý, có một chiếc máy bay màu trắng và xanh”.

“Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ cái iPad xuống”, một kiểm soát viên tỏ vẻ thất vọng trong bản ghi âm.

Phi công đã phản hồi và bắt đầu chuyển hướng ngay sau đó.

Theo quy định, kiểm soát viên không lưu sẽ ra lệnh đổi hướng hoặc thay đổi độ cao cho phi công trong tình huống khẩn cấp. Phi công cần xác nhận mệnh lệnh trước khi thực hiện.

Người phát ngôn của Spirit Airlines cho biết chuyến bay hoàn toàn tuân thủ đúng quy trình và chỉ dẫn của kiểm soát không lưu trên đường đến Boston. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Boston Logan.

“An toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, người phát ngôn khẳng định.

Chuyến bay của Spirit Airlines khởi hành từ thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, đến thành phố Boston, bang Massachusetts.

Đường bay của chiếc máy bay đi qua đường bay của Không lực Một, chuyên cơ đang chở Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh vào ngày 17/9.