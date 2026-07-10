Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Ngoài bàn mở tỷ số vào lưới Morocco, ngôi sao tuyển Pháp còn gây chú ý với pha bỏ lỡ khó tin ở trận tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7.
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Trong buổi họp báo của Brahim Diaz trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco sáng 9/7, một nhà báo Morocco tố phóng viên Marcelo Courrege của Globo đã hành hung mình.
Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.
Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.
Rạng sáng 8/7, Thuỵ Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.