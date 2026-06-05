Video hé lộ khoang tàu cháy đen trên siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ

Video độc quyền và lời kể của thủy thủ cho thấy vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay lớn nhất thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin công bố ban đầu.

Những hình ảnh hư hại trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford được CNN công bố. Ảnh: CNN.

Một đoạn video mới do CNN công bố đã hé lộ mức độ thiệt hại nghiêm trọng trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford sau vụ hỏa hoạn xảy ra hồi tháng 3, trái ngược với những thông tin khá hạn chế mà Hải quân Mỹ công bố trước đó.

Khi sự cố xảy ra, Hải quân Mỹ cho biết đám cháy đã được “khống chế”, hai thủy thủ bị thương nhẹ và con tàu vẫn “hoạt động hoàn toàn bình thường”. Tuy nhiên, những hình ảnh mới cho thấy khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn bị tàn phá nặng nề.

Video ghi lại cảnh hàng loạt giường ngủ bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại những khung kim loại cháy đen và biến dạng. Trần nhà bị sức nóng phá hủy, dây điện treo lủng lẳng, trong khi tro bụi phủ kín nhiều khu vực bên trong tàu.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể mất con tàu này. Lúc đó chỉ có hai lựa chọn: chiến đấu hoặc bỏ mạng”, một thủy thủ trên USS Gerald R. Ford kể lại.

Theo lời kể của thủy thủ này và một quan chức cấp cao Mỹ am hiểu vụ việc, hệ thống chữa cháy tự động trên tàu đã không hoạt động như dự kiến, buộc hàng trăm thủy thủ phải trực tiếp tham gia dập lửa.

Nguồn tin cho biết Hải quân Mỹ đã giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng của vụ cháy trong các tuyên bố công khai, dù sự cố thực tế đã tác động đến khả năng tác chiến của tàu sân bay khi đó đang hoạt động tại Biển Đỏ để hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống Iran.

Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ, xác nhận USS Gerald R. Ford phải mất hai ngày mới có thể khôi phục các hoạt động bay sau vụ cháy. Con tàu sau đó cũng buộc phải cập cảng tại Hy Lạp để tiến hành sửa chữa tạm thời.

Cảnh tượng bên trong siêu tàu sân bay 13 tỷ USD sau hỏa hoạn Video do CNN công bố cho thấy khoang tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng giặt là hồi tháng 3.

Theo CNN, thủy thủ đoàn đã mất khoảng 30 giờ để khống chế hoàn toàn đám cháy, dọn dẹp hiện trường và ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Khoảng 600 thủy thủ bị mất chỗ nghỉ do các khoang ngủ bị hư hại nặng.

“Lẽ ra sự việc không nên nghiêm trọng đến vậy. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt trên tàu đáng ra phải xử lý được đám cháy”, người thủy thủ giấu tên nói.

Được đóng với chi phí khoảng 13 tỷ USD , USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất và cũng là niềm tự hào của Hải quân Mỹ. Các máy bay trên tàu liên tục thực hiện các đợt xuất kích tấn công mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, nhóm tác chiến tàu sân bay này cũng thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công.

Một thủy thủ kể lại rằng trong thời gian hoạt động ở Biển Đỏ, anh từng nhìn thấy các vệt sáng màu cam xuất hiện trên bầu trời khi vũ khí của Iran bay tới khu vực. Mỗi khi mối đe dọa tiến gần, hệ thống cảnh báo trên tàu sẽ phát tín hiệu yêu cầu thủy thủ chuẩn bị ứng phó với khả năng trúng đòn tấn công.

Không chỉ đối mặt với hỏa hoạn, USS Gerald R. Ford còn gặp nhiều sự cố khác trong suốt hải trình kéo dài. CNN cho biết hệ thống nhà vệ sinh trên tàu nhiều lần bị tắc nghẽn, khiến thủy thủ phải đi quãng đường rất xa mới tìm được một nhà vệ sinh còn sử dụng được.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều nếu không có phản ứng kịp thời của thủy thủ đoàn. Theo Hunter Stires, cựu cố vấn chiến lược hàng hải của Hải quân Mỹ, hỏa hoạn và ngập nước luôn là hai mối đe dọa lớn nhất đối với bất kỳ chiến hạm nào.

Ông đánh giá việc USS Gerald R. Ford nhanh chóng khôi phục hoạt động sau vụ cháy là minh chứng cho khả năng huấn luyện và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn trong điều kiện tác chiến căng thẳng.

Hiện USS Gerald R. Ford đã trở về căn cứ Norfolk, bang Virginia và bước vào giai đoạn bảo dưỡng quy mô lớn. Một quan chức Mỹ cho biết có thể phải mất ít nhất một năm nữa con tàu mới sẵn sàng trở lại hoạt động, trong khi các tàu chiến khác sẽ phải đảm nhận vai trò thay thế trong thời gian tới.