Video chia tay Ronaldo gây sốt với 547 triệu lượt xem

Video Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha thu hút gần 547 triệu lượt xem trên Instagram, đứng đầu bảng xếp hạng nội dung lan truyền tuần qua.

Video Ronaldo thông báo giã từ tuyển Bồ Đào Nha đạt gần 547 triệu lượt xem theo thống kê của Socialpruf trong tuần 2–8/11.

Theo báo cáo công bố ngày 9/11 của Socialpruf, nền tảng phân tích dữ liệu mạng xã hội, video Ronaldo thông báo giã từ tuyển Bồ Đào Nha đạt 546,95 triệu lượt xem trong kỳ thống kê từ ngày 2 đến 8/11.

Bài đăng còn ghi nhận 37,3 triệu lượt thích, 3,71 triệu bình luận và 6,49 triệu lượt chia sẻ. Những con số cho thấy sức hút đặc biệt của siêu sao 41 tuổi, ngay cả khi anh không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, video của Ronaldo bỏ xa các nội dung nổi bật khác trên mạng xã hội. Đứng thứ hai là video quảng bá sản phẩm của Starbucks trên TikTok với 190,7 triệu lượt xem, chưa bằng một phần ba thành tích của CR7.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về nữ ca sĩ Ariana Grande với 187,1 triệu lượt xem và tay đua F1 Charles Leclerc với 186,4 triệu lượt.

Ronaldo còn sở hữu một bài đăng khác đạt 147,1 triệu lượt xem, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Như vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha chiếm hai trong năm vị trí dẫn đầu về lượt xem theo dữ liệu Socialpruf.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp Ronaldo có hai bài đăng lọt nhóm năm nội dung được xem nhiều nhất. Trước đó, bài đăng cảm ơn người hâm mộ sau cuộc bình chọn Quả bóng vàng mọi thời đại của anh đạt 452,4 triệu lượt xem trong tuần 26/10 đến 1/11.

Ngày 5/11, Ronaldo đăng video với thông điệp "Bồ Đào Nha sẽ mãi trong tim tôi", chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn 23 năm. Anh chia tay đội tuyển sau 234 trận và 146 bàn thắng, cùng các danh hiệu EURO 2016 và Nations League 2019, 2025.

Theo báo Bồ Đào Nha Correio da Manhã, chỉ trong 6 giờ đầu tiên, video đã vượt 236 triệu lượt xem và nhận 20 triệu lượt thích.

Sức lan tỏa của bài đăng tiếp tục cho thấy giá trị thương hiệu của Ronaldo không chỉ phụ thuộc vào thành tích trên sân. Dù đã bước sang tuổi 41 và khép lại hành trình cùng tuyển Bồ Đào Nha, anh vẫn sở hữu sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội.