Người Nhật 'tiên tri' sự thống trị của Messi và CR7 từ năm 1981

Hơn hai thập niên trước khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vang danh, tác giả bộ Captain Tsubasa đã đưa bản sao của họ là Tsubasa và Kojjiro lên trang giấy.

Ronaldo khoác áo Juventus như Kojjiro còn Messi khoác áo số 10 Barcelona như Tsubasa

Sự trùng hợp thú vị giữa truyện tranh và bóng đá đời thực khiến nhiều người hâm mộ ví von rằng họa sĩ Nhật Bản Yoichi Takahashi đã "tiên tri" về hai siêu sao của thế giới túc cầu.

Tsubasa là Messi, Hyuga là Ronaldo: Chuẩn không cần chỉnh

Trong thế giới manga, Captain Tsubasa không chỉ là câu chuyện về những trận đấu bóng đá. Tác phẩm của họa sĩ Yoichi Takahashi còn xây dựng hai hình mẫu cầu thủ tiêu biểu, đại diện cho những phong cách chơi bóng và con đường chinh phục đỉnh cao khác nhau: Tsubasa Ozora và Kojiro Hyuga.

Tsubasa là cậu bé có tình yêu bóng đá mãnh liệt, sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và đọc trận đấu xuất sắc. Cậu không chỉ muốn ghi bàn mà còn có khả năng kết nối đồng đội, biến bóng đá thành một môn nghệ thuật phối hợp. Trong khi đó, Kojiro Hyuga lại mang hình ảnh một tiền đạo mạnh mẽ, quyết liệt, giàu thể lực và luôn bị thôi thúc bởi khát vọng chiến thắng.

Nếu đặt hai nhân vật này cạnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, người hâm mộ dễ dàng nhận ra những nét tương đồng. Messi với vóc dáng nhỏ bé, trọng tâm thấp, khả năng rê bóng, giữ bóng trong không gian hẹp và tạo ra những đường chuyền mang tính quyết định, gợi nhớ đến Tsubasa. Ronaldo lại có nhiều điểm gần với Hyuga ở ý chí cạnh tranh, sức mạnh thể chất, khả năng dứt điểm và khát vọng chinh phục những thử thách mới.

Điều đáng chú ý là đây không chỉ là sự liên tưởng do người hâm mộ tự tạo ra. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ AS năm 2016, chính Yoichi Takahashi đã được hỏi về sự tương đồng giữa các nhân vật của mình với hai ngôi sao bóng đá đương đại. Ông đồng tình với cách so sánh Messi với Tsubasa và Ronaldo với Hyuga.

Takahashi đặc biệt ngưỡng mộ khả năng giữ bóng, chuyền bóng và tạo ra khác biệt của Messi dù cầu thủ Argentina không sở hữu thể hình vượt trội. Với Ronaldo, điều khiến ông ấn tượng là tinh thần chiến thắng và sức mạnh tâm lý. Đây cũng là những phẩm chất nổi bật mà nhà văn hóa bóng đá Nhật Bản đã xây dựng cho Hyuga từ những chương truyện đầu tiên.

Sự tương đồng ấy khiến Captain Tsubasa trở nên thú vị hơn khi nhìn lại từ bóng đá hiện đại. Hai nhân vật không chỉ đại diện cho hai phong cách chơi bóng mà còn gợi lên cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao đã định hình một giai đoạn lịch sử của bóng đá thế giới.

Bộ truyện với Tsubasa và Kojiro không còn lạ với độc giả Việt Nam.

Barcelona và Juventus: Những sự trùng hợp khiến người hâm mộ kinh ngạc

Nếu sự tương đồng về phong cách thi đấu đã đủ gây chú ý, chuyện Tsubasa và Hyuga lần lượt gắn với Barcelona và Juventus càng khiến người hâm mộ có cảm giác Yoichi Takahashi đã nhìn thấy trước tương lai.

Trong mạch truyện Captain Tsubasa: Road to 2002, Tsubasa chuyển đến Barcelona. Đây cũng chính là nơi Lionel Messi sau này xây dựng sự nghiệp huy hoàng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng và giành hàng loạt danh hiệu lớn.

Ở tuyến nhân vật còn lại, Kojiro Hyuga có hành trình đến với bóng đá Italy và gắn với Juventus. Đội bóng thành Turin sau đó trở thành bến đỗ của Cristiano Ronaldo trong giai đoạn 2018-2021. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển đến Juventus sau khi đã chinh phục những danh hiệu lớn tại Manchester United và Real Madrid, đúng với hình ảnh một cầu thủ luôn tìm kiếm những thử thách mới.

Tuy nhiên, sự trùng hợp này dường như ông trời sắp đặt chứ chẳng phải người thường nghĩ ra. Trong cuộc phỏng vấn với MANTANWEB năm 2014, họa sĩ Nhật Bản từng kể rằng vào năm 1998, khi đến Barcelona xem World Cup, ông đã ghé thăm sân Camp Nou. Ấn tượng với thành phố và câu lạc bộ, ông nảy ra ý tưởng đưa Tsubasa đến thi đấu tại đây.

Như vậy, lựa chọn Barcelona xuất phát từ tình yêu và cảm hứng bóng đá của tác giả, chứ không phải một dự báo về sự xuất hiện của Messi. Tương tự, việc Hyuga gắn với Juventus cũng thuộc về mạch phát triển câu chuyện là những điều mà Takahashi chẳng thể biết trước trong cuộc phỏng vấn 2014 hay 2016.

Dẫu vậy, những điểm giao nhau giữa thế giới manga và bóng đá thực tế vẫn tạo nên một câu chuyện thú vị. Captain Tsubasa ra đời từ năm 1981, khi Messi và Ronaldo còn chưa chào đời. Tác phẩm đã xây dựng những hình mẫu cầu thủ có sức ảnh hưởng vượt khỏi khuôn khổ truyện tranh, để rồi nhiều năm sau, người hâm mộ tìm thấy những phiên bản của Tsubasa và Kojiro xé khỏi trang truyện mà bước ra đời thực.

Có lẽ, điều tài tình nhất của Yoichi Takahashi không nằm ở khả năng "tiên tri" Messi hay Ronaldo. Đó là khả năng nhận diện và khắc họa những phẩm chất làm nên một cầu thủ vĩ đại: kỹ thuật, trí tưởng tượng, ý chí chiến thắng và khát vọng không ngừng vươn tới những giới hạn mới. Khi bóng đá thế giới sản sinh ra Messi và Ronaldo, những độc giả từng lớn lên cùng Tsubasa và Hyuga bỗng nhận ra rằng các thần tượng trong truyện tranh của họ đã có những hình bóng rất thật ngoài đời.

Có thể hơi chủ quan nhưng đa phần những ai yêu tính cách của Kojiro thì sẽ thích Ronaldo và những ai yêu thích Tsubasa sẽ thích Messi. Thường là vậy.