Cháy vé trận đầu tiên của Bồ Đào Nha thời hậu Ronaldo

Trận đấu đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển đã bán hết vé, cho thấy sức hút lớn của thầy trò HLV Jorge Jesus.

Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào kỷ nguyên hậu Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông tại Braga, toàn bộ vé trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch trên sân Municipal de Braga vào ngày 15/11 đã được bán hết. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hồi đầu tháng 11.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển đáng chú ý với bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, với 146 bàn thắng. Việc siêu sao 41 tuổi khép lại hành trình quốc tế cũng khiến trận đấu sắp tới nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Quyết định chia tay tuyển của Ronaldo diễn ra sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Tiền đạo này không hài lòng với cách phân bổ thời gian thi đấu. Mâu thuẫn trở nên căng thẳng trong đợt tập trung FIFA Days tháng 10, khi Ronaldo rời đội trước hai trận cuối.

Trước đó, Jorge Jesus chỉ sử dụng Ronaldo 67 phút trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. CR7 đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales tại sân José Alvalade, nhưng không ghi bàn và được thay ra trong hiệp hai.

Căng thẳng tiếp tục xuất hiện ở trận thắng Na Uy 2-1 tại Oslo. Ronaldo phải ngồi dự bị, dù đã khởi động bên ngoài đường biên. Anh không được tung vào sân. Sau đó, tiền đạo này rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen, nơi Bồ Đào Nha thắng 4-2.

Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Na Uy 2-1 trên sân nhà. Jorge Jesus đang hướng đến mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng ở hai lượt trận cuối Nations League. Sau cuộc tiếp đón Đan Mạch, Bồ Đào Nha sẽ làm khách trên sân Xứ Wales ngày 18/11.

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.