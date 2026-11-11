Bão lớn khiến con trai Ronaldo lỡ ngày ra mắt dự kiến

Cristiano Ronaldo Jr phải chờ thêm một ngày để có cơ hội ra mắt U17 Bồ Đào Nha khi trận gặp Andorra bị hoãn vì bão lớn.

Ronaldo Jr có tên trong danh sách 20 cầu thủ U17 Bồ Đào Nha tham dự vòng loại châu Âu 2027.

Ngày 10/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo hoãn trận U17 Bồ Đào Nha gặp U17 Andorra thuộc vòng loại U17 châu Âu 2027, dự kiến diễn ra ngày 11/11 tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol ở Oeiras.

Nguyên nhân xuất phát từ cơn bão Charles đang tiến vào Bồ Đào Nha, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Chính phủ nước này ban bố tình trạng cảnh báo, yêu cầu đóng cửa trường học và các cơ quan công quyền không thiết yếu trong ngày 11/11 để đảm bảo an toàn.

Theo Reuters, sức gió có thể đạt 150 km/h, đi kèm nguy cơ ngập lụt và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, FPF quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của nhiều đội tuyển trẻ.

Trận U17 Bồ Đào Nha - Andorra được chuyển sang ngày 12/11, lúc 15h địa phương (22h giờ Việt Nam). Các trận U19 Bồ Đào Nha gặp Lithuania và U16 nữ Bồ Đào Nha đối đầu Ireland cũng phải lùi một ngày.

Quyết định này khiến Cristiano Ronaldo Jr, con trai cả của siêu sao Cristiano Ronaldo, phải chờ thêm cơ hội ra mắt đội U17 quốc gia.

Tiền đạo 16 tuổi hiện thuộc học viện Al Nassr, có tên trong danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ được HLV Filipe Ramos lựa chọn cho chiến dịch vòng loại U17 châu Âu 2027.

Trước đó, Ronaldo Jr từng khoác áo U15 và U16 Bồ Đào Nha, ghi tổng cộng 5 bàn sau 13 trận. Việc được đôn lên U17 đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ sinh năm 2010.

Sau trận gặp Andorra, U17 Bồ Đào Nha tiếp tục đối đầu Bulgaria ngày 14/11 và Serbia ngày 17/11. Cả ba trận đều diễn ra trên sân nhà.

Đợt tập trung lần này nhận được sự chú ý đặc biệt khi Ronaldo Jr có cơ hội ra mắt cấp độ U17 chỉ ít ngày sau khi người cha nổi tiếng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia hôm 5/11.

Dù chưa chắc được HLV Filipe Ramos sử dụng trước Andorra, Ronaldo Jr đang đứng trước cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng sự nghiệp riêng.