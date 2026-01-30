Vicostone của ông Hồ Xuân Năng thu hơn nghìn tỷ mỗi quý

Biến động mạnh tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và châu Âu khiến doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của Vicostone đi lùi.

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025, cho biết hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang chịu tác động đáng kể từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo đó, thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở tại các khu vực này tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn khi giá bất động sản duy trì ở mức cao, trong khi chi phí vật liệu xây dựng và nhân công không ngừng gia tăng.

Những yếu tố này làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư, hoạt động xây mới - cải tạo nhà ở, đồng thời gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.

Điều này tiếp tục làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, trong quý cuối năm ngoái, Vicostone vẫn ghi nhận 1.067 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm liền trước. Lợi nhuận trước thuế theo đó đi ngang, đạt gần 224 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của nhà sản xuất đá thạch anh nhân tạo này đạt 4.128 tỷ đồng , giảm 5%. Doanh nghiệp cho biết đã chủ động rà soát và tối ưu quy mô hàng tồn kho, qua đó giảm 228 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 832 tỷ đồng , giảm 13% so với năm 2024.

VICOSTONE VẪN GẶP KHÓ BỞI CÁC BIẾN ĐỘNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU Lợi nhuận trước thuế hàng năm của Vicostone. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 479 814 1125 1319 1653 1668 2097 1377 999 953 832

Vicostone cho biết năm vừa qua, doanh nghiệp đã giảm dư nợ vay xuống còn 334 tỷ đồng , phù hợp với định hướng sử dụng đòn bẩy tài chính thận trọng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt 1.188 tỷ đồng ; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng) đạt 588 tỷ đồng .

Sang năm 2026, Vicostone dự án kinh tế thế giới tiếp tục vận động phức tạp và khó dự báo, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ kinh tế. Các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục điều chỉnh chính sách nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong xu thế đó, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất đá thạch anh nhân tạo nói riêng vẫn sẽ đối mặt nhiều thách thức từ thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế.

Trước bối cảnh trên, HĐQT Vicostone sẽ tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh theo định hướng thận trọng, chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với biến động và tìm kiếm cơ hội phát triển trong năm 2026 trên nền tảng cốt lõi.

Vicostone hiện là doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo hàng đầu thế giới. Năm 2024, thị trường xuất khẩu chiếm khoảng 90% tổng doanh thu của công ty, trong đó riêng thị trường Mỹ đóng góp tới 80%. Doanh nghiệp cũng nằm trong nhóm các nhà xuất khẩu đá nhân tạo lớn nhất vào Mỹ.

Vicostone gắn liền với tên tuổi doanh nhân Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT công ty. Không chỉ là doanh nhân, ông Năng còn được biết đến là một nhà khoa học uy tín.

Theo danh sách ứng viên do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố hồi tháng 10/2025, Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên giáo sư, phó giáo sư (5 ứng viên giáo sư, 42 ứng viên phó giáo sư). Trong đó, ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone là một trong những ứng viên giáo sư ngành Cơ khí - Động lực năm 2025.