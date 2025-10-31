Vicostone của Chủ tịch Hồ Xuân Năng làm ăn ra sao sau thuế quan Mỹ?

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Vicostone đạt doanh thu thuần 3.061 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng.

Chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng. Ảnh: Đại học Phenikaa.

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025 và lũy kế 9 tháng đầu năm. Trong quý III, nhà xuất khẩu đá thạch anh lớn nhất Việt Nam này ghi nhận 925 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận trước thuế đạt 161 tỷ, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Vicostone đạt 3.061 tỷ đồng , hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng , giảm 14%.

Dù vậy, đây vẫn là kết quả kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp đặt trong bối cảnh thị trường xuất khẩu toàn cầu đang đối mặt với rào cản thương mại và áp lực chi phí đầu vào tăng cao.

Kết thúc 3 quý kinh doanh, Vicostone đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm.

VICOSTONE LÀ NHÀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU ĐÁ THẠCH ANH LỚN NHẤT VIỆT NAM Kết quả kinh doanh các quý gần đây của Vicostone. Nguồn: BCTC VCS. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 441 442 235 258 190 224 195 237 205 298 189 223 196 252 161

Lý giải về mức lợi nhuận sụt giảm này, Vicostone cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại toàn cầu chững lại và các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực từ tháng 8 đã ảnh hưởng mạnh đến các doanh nghiệp có doanh thu chính từ xuất khẩu.

Để hạn chế bớt các ảnh hưởng tiêu cực do chính sách thuế quan của Mỹ, Vicostone đã nhận diện sớm các rủi ro thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, tập trung kiểm soát chi phí hiệu quả, đồng thời duy trì các thị trường trọng điểm và mở rộng thị trường tiềm năng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.

Trong quý III, Vicostone đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối trực tiếp tại các thị trường chiến lược, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hiện diện thương hiệu quốc tế.

Song song đó doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các biện pháp tối ưu chi phí sản xuất - vận hành, quản trị tồn kho linh hoạt, chủ động chuỗi cung ứng đầu vào (hơn 95%), từ đó duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và lạm phát toàn cầu còn ở mức cao.

Vicostone là doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo hàng đầu thế giới, năm 2024, thị trường xuất khẩu chiếm tới 90% doanh thu của công ty, trong đó 80% doanh thu đến từ thị trường Mỹ. Hiện Vicostone cũng là một trong những nhà xuất khẩu đá nhân tạo lớn nhất vào Mỹ.

Doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi doanh nhân Hồ Xuân Năng, người đồng thời đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT công ty.

Không chỉ là doanh nhân, ông Năng còn là một trong những nhà khoa học xuất sắc. Ông chính là một trong 5 ứng viên giáo sư trong Danh sách ứng viên do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố năm 2025. Năm nay, Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên (5 ứng viên giáo sư, 42 ứng viên phó giáo sư).