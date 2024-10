Vị thế Justin Bieber và các siêu sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21

Adele đã có 5 ca khúc dẫn đầu BXH Billboard Hot 100 (Rolling in the Deep, Someone like you, Set fire to the rain, Hello, Easy on me), 3 album No.1 Billboard 200 (21, 25, 30). Bên cạnh đó là 16 kèn vàng Grammy, 3 giải Video âm nhạc của MTV cùng 18 giải thưởng âm nhạc Billboard... Ảnh: People.