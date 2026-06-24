Vì sao trẻ ăn nhiều đồ bổ vẫn bị thiếu canxi?

Việc nhận biết nguyên nhân gây thiếu canxi sẽ giúp cha mẹ có biện pháp phòng ngừa và bổ sung phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ xương, răng, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch. Việc xác định đúng nguyên nhân gây thiếu canxi có thể giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe liên quan, từ chậm phát triển chiều cao đến các rối loạn về vận động và miễn dịch.

Chế độ ăn không cung cấp đủ canxi

Theo Zhihu, đây là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng thiếu canxi ở trẻ em. Trong giai đoạn tăng trưởng, trẻ cần được cung cấp lượng canxi phù hợp từ thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều trẻ có thói quen kén ăn, ít uống sữa hoặc không thích các thực phẩm giàu canxi như sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua hay các loại rau xanh đậm.

Khi khẩu phần ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, cơ thể sẽ phải lấy canxi dự trữ từ xương để duy trì các hoạt động sống. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến mật độ xương và sự phát triển thể chất của trẻ.

Thiếu vitamin D làm giảm khả năng hấp thu canxi

Ngay cả khi trẻ được cung cấp đủ canxi từ thực phẩm, cơ thể vẫn cần vitamin D để hấp thu và sử dụng khoáng chất này hiệu quả. Vì vậy, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn uống đa dạng cho con, đồng thời chú trọng bổ sung vitamin D theo đúng khuyến cáo y khoa để tối ưu hóa hiệu quả phát triển xương và chiều cao của trẻ.

Trẻ bị thiếu canxi thường hay gặp vấn đề về xương, chuột rút cơ, tê bì tay chân. Ảnh: Shutterstock.

Không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi quan trọng đối với trẻ em. Tuy nhiên, một số trẻ bị không dung nạp lactose hoặc dị ứng protein sữa bò, khiến việc sử dụng các sản phẩm từ sữa gặp nhiều khó khăn.

Nếu không được thay thế bằng các nguồn thực phẩm giàu canxi khác hoặc các sản phẩm tăng cường canxi, trẻ rất dễ bị thiếu hụt dưỡng chất này. Cha mẹ cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo trẻ vẫn nhận đủ lượng canxi cần thiết cho sự phát triển.

Một số bệnh lý ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi

Một số bệnh lý làm giảm khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa canxi của cơ thể. Chẳng hạn, bệnh celiac gây tổn thương niêm mạc ruột non, làm giảm hấp thu các chất dinh dưỡng, bao gồm canxi và vitamin D. Bệnh thận mạn tính ảnh hưởng đến quá trình cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Một số rối loạn nội tiết cũng có thể làm thay đổi nồng độ canxi trong máu.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Thói quen sử dụng thức ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, nước ngọt có gas hoặc các loại thực phẩm chứa nhiều muối đang ngày càng phổ biến ở trẻ em.

Các loại thực phẩm này không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và cân bằng canxi trong cơ thể. Hàm lượng natri cao có thể làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu, trong khi nước ngọt có gas thường được xem là yếu tố không có lợi cho sức khỏe xương nếu sử dụng thường xuyên.

Nhu cầu canxi tăng cao trong giai đoạn phát triển nhanh

Ở các giai đoạn tăng trưởng mạnh như những năm đầu đời hoặc tuổi dậy thì, nhu cầu canxi của trẻ tăng đáng kể để phục vụ quá trình phát triển chiều cao và hoàn thiện hệ xương.

Nếu chế độ dinh dưỡng không được điều chỉnh phù hợp với tốc độ phát triển của cơ thể, trẻ có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt canxi. Đây là lý do nhiều trẻ bước vào tuổi dậy thì dù ăn uống bình thường vẫn có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dưỡng chất.

Khi nào cha mẹ nên đưa trẻ đi khám?

Thiếu canxi kéo dài có thể khiến trẻ chậm tăng trưởng chiều cao, hay đau nhức chân tay, chuột rút, dễ mệt mỏi hoặc gặp các vấn đề về răng và xương. Trong những trường hợp nặng, trẻ xuất hiện co giật, run cơ hoặc rối loạn nhịp tim do nồng độ canxi trong máu giảm quá thấp.

Nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường kéo dài, chậm phát triển, thường xuyên đau nhức xương khớp hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao như dị ứng sữa, mắc bệnh tiêu hóa hay bệnh thận, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá tình trạng dinh dưỡng và có hướng bổ sung phù hợp.