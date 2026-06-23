Con bổ sung canxi đều đặn vẫn không cao, vì cha mẹ bỏ qua điều này

Muốn trẻ cao lớn, phụ huynh không nên chỉ tập trung vào canxi. Nhiều dưỡng chất khác cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng.

Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần bổ sung thật nhiều canxi là trẻ sẽ cao lớn hơn. Thực tế, quá trình phát triển chiều cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động, giấc ngủ và sự phối hợp của nhiều vi chất.

Nếu chỉ tập trung vào canxi mà bỏ qua các dưỡng chất khác, cơ thể có thể không phát triển một cách tối ưu.

Trẻ có thể phát triển chiều cao tối ưu nhờ phối hợp các chất. Ảnh: Freepik.

Vitamin D

Vitamin D thường được nhắc đến cùng canxi vì hai dưỡng chất này hoạt động chặt chẽ với nhau trong quá trình phát triển xương. Nếu canxi là "nguyên liệu" xây dựng xương thì vitamin D đóng vai trò giúp cơ thể hấp thu và sử dụng lượng canxi đó hiệu quả hơn.

Theo Eating Well, khi thiếu vitamin D, lượng canxi được hấp thu từ thức ăn có thể giảm đáng kể. Điều này khiến quá trình khoáng hóa xương bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ còi xương, biến dạng xương và chậm tăng trưởng ở trẻ nhỏ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng thiếu vitamin D khá phổ biến ở trẻ em, đặc biệt ở những trẻ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vitamin D có trong một số thực phẩm như cá hồi, cá thu, lòng đỏ trứng và sữa tăng cường vi chất. Ngoài ra, cơ thể còn có thể tự tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Protein

Nhiều phụ huynh tập trung vào canxi nhưng lại chưa chú ý đúng mức đến protein. Trên thực tế, protein là thành phần cấu tạo nên cơ, xương, da và hầu hết mô trong cơ thể.

Trong giai đoạn phát triển, trẻ cần protein để tạo ra các tế bào mới, xây dựng cơ bắp và hỗ trợ hoạt động của hormone tăng trưởng. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thiếu protein có thể làm chậm tăng trưởng chiều cao và ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất. Bên cạnh đó, protein còn tham gia sản xuất enzyme, hormone và kháng thể, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Kẽm

Theo Healthshot, kẽm là vi chất tham gia vào quá trình phân chia tế bào, tổng hợp DNA và sản xuất protein. Đây đều là những hoạt động diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn trẻ tăng trưởng.

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa tình trạng thiếu kẽm với chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em. Trẻ thiếu kẽm cũng có thể gặp tình trạng biếng ăn, giảm vị giác và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hơn do hệ miễn dịch suy yếu.

Hàu, nghêu, sò, thịt đỏ, trứng, sữa và các loại hạt là những nguồn cung cấp kẽm đáng chú ý trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Phốt pho

Khoảng 85% lượng phốt pho trong cơ thể tập trung ở xương và răng. Khoáng chất này kết hợp với canxi để tạo nên cấu trúc xương chắc khỏe và duy trì mật độ khoáng xương.

Nếu canxi là vật liệu xây dựng thì phốt pho có thể được xem như một thành phần không thể thiếu để hoàn thiện bộ khung của hệ xương. Thiếu phốt pho kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành xương và làm giảm sức khỏe xương. Trẻ có thể bổ sung phốt pho từ sữa, sữa chua, phô mai, cá, thịt, trứng và các loại đậu.