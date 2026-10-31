Vì sao phim AI của Elon Musk bị chê dữ dội?

Elon Musk từng tuyên bố làm phim AI để cạnh tranh với Christopher Nolan. Song tập đầu "The Odyssey" dài 7 phút bị chê diễn xuất cứng nhắc và cách kể chuyện rời rạc.

Tháng 7, sau khi The Odyssey ra rạp, Elon Musk đã gây bàn tán khi công khai chỉ trích tác phẩm của Christopher Nolan, đặc biệt là quyết định lựa chọn Lupita Nyong'o và Elliot Page vào dàn diễn viên. Tỷ phú công nghệ cho rằng Nolan thiếu tôn trọng nguyên tác, đồng thời đặt nghi vấn về tính chính xác lịch sử của tác phẩm.

Giữa những tranh cãi, Musk tiếp tục tuyên bố sẽ sử dụng Grok Imagine để thực hiện phiên bản The Odyssey của riêng mình, với thời lượng của một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh, trung thành với sử thi Homer và chính xác về lịch sử trước khi năm 2026 khép lại.

Thế nhưng, hơn ba tháng sau, sản phẩm đầu tiên được công bố mới chỉ là tập mở đầu dài 7 phút của một series. Dù thu hút hàng triệu lượt xem, The Odyssey hứng chịu nhiều chỉ trích về hình ảnh, diễn xuất và cách kể chuyện, thậm chí trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội.

Tập phim 7 phút gây tranh cãi

Tập đầu mang tên The Oath (Lời thề), xoay quanh câu chuyện Odysseus giả điên để tránh tham gia cuộc chiến thành Troy. Nghi ngờ ông đang đóng kịch, các thủ lĩnh Hy Lạp đặt con trai nhỏ Telemachus vào đường đi của chiếc cày nhằm thử phản ứng. Odysseus lập tức lao tới cứu con, khiến mưu kế bại lộ và buộc phải lên đường tham chiến.

Sau cảnh ông chia tay vợ Penelope và con trai, phim chuyển sang những cuộc giao tranh tại thành Troy. Câu chuyện tiếp tục với mốc thời gian 10 năm sau, khi quân Hy Lạp chuẩn bị thực hiện kế hoạch đánh chiếm thành bằng con ngựa gỗ.

Elon Musk từng tuyên bố sẽ làm phim AI để cạnh tranh với phiên bản The Odyssey của Christopher Nolan. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, thậm chí chế giễu sản phẩm của Musk bằng những bình luận gay gắt. Theo The Independent, một số người dùng mỉa mai, đặt câu hỏi vì sao một tập phim có chất lượng như vậy vẫn được quyết định công bố.

Những tranh luận chủ yếu xoay quanh cách tái hiện con người bằng AI. Theo The Independent, các nhân vật có làn da được làm mịn quá mức, hàm răng hoàn hảo bất thường, còn chuyển động cơ thể thiếu tự nhiên. Một số cảnh quay tạo cảm giác họ đang di chuyển dưới nước, trong khi hình ảnh các chiến binh bị so sánh với đồ họa trò chơi điện tử. Ở những phân đoạn đối thoại, khẩu hình đôi lúc không khớp với lời nói, giọng nhân vật đều đều và thiếu sự thay đổi về ngữ điệu.

Các hạn chế này bộc lộ rõ trong cảnh Odysseus chia tay gia đình trước lúc ra chiến trường. Phân đoạn vốn có thể trở thành điểm nhấn cảm xúc lại diễn ra chóng vánh, với biểu cảm cứng nhắc và lời thoại gượng gạo, chưa thể hiện được sự giằng xé của nhân vật.

Trong bài đánh giá trên The Guardian, tác phẩm bị chấm 1/5 sao. Tờ báo cho rằng các biến cố quan trọng thiếu động cơ và ý nghĩa, còn phần thoại mang nặng cảm giác máy móc, khiến những tình huống kịch tính khó khơi gợi cảm xúc nơi người xem.

Sản xuất thần tốc và những giới hạn của AI

Theo TechCrunch, một trong những nguyên nhân khiến The Odyssey gây thất vọng nằm ở cách kể chuyện. Một số cảnh quay riêng lẻ có độ chân thực tương đối thuyết phục, thậm chí tạo cảm giác được ghi hình với diễn viên thật. Song khi kết hợp thành tác phẩm hoàn chỉnh, những hình ảnh ấy lại thiếu sự liên kết và nhịp điệu cần thiết.

Với thời lượng vỏn vẹn 7 phút, bộ phim cố gắng bao quát hàng loạt sự kiện trải dài qua nhiều năm, khiến diễn biến trở nên gấp gáp. Phần dẫn chuyện kéo dài, các nhân vật xuất hiện chóng vánh, còn những tình tiết quan trọng chưa được khai thác đầy đủ. Việc liên tục chuyển đổi địa điểm và mốc thời gian càng khiến mạch phim rời rạc, khó tạo được sự gắn kết với người xem.

Tập đầu The Odyssey dài 7 phút vấp phải nhiều chỉ trích về hình ảnh, diễn xuất và cách kể chuyện. Ảnh: Grok Imagine.

Ở góc nhìn khác, San Francisco Chronicle nhận định AI có khả năng mô phỏng khá tốt những hình ảnh quen thuộc của dòng phim sử thi, như các chiến binh, đoàn tàu lớn hay những trận đánh quy mô. Tuy nhiên, các nhân vật trong The Odyssey lại thiếu cá tính và sức sống. Theo tờ báo, những khung hình hoành tráng chưa đủ tạo nên sức hấp dẫn nếu câu chuyện thiếu chiều sâu và dấu ấn sáng tạo.

Khó khăn còn xuất hiện ngay trong quá trình sản xuất, đặc biệt ở việc duy trì tính nhất quán giữa các cảnh quay. Theo tài liệu hậu trường do Grok Imagine công bố ngày 27/10, ê-kíp phải sử dụng hình ảnh tham chiếu để duy trì ngoại hình nhân vật, đồng thời tạo nhiều phiên bản cho từng cảnh trước khi lựa chọn và biên tập. Tuy nhiên, những sai lệch về gương mặt, trang phục, ánh sáng hoặc chuyển động vẫn có thể phát sinh ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến tính liền mạch của bộ phim.

Dẫu vậy, The Odyssey phần nào cho thấy tiềm năng của AI trong việc rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí sản xuất. Theo The Guardian, Xavier Collins, đồng sáng lập Wonder Studios, cho biết tập đầu được thực hiện bởi nhóm sáng tạo gồm ba người trong chưa đầy hai tuần, với kinh phí ước tính hàng chục nghìn USD. Đây là nguồn lực tương đối khiêm tốn đối với một sản phẩm có nhiều bối cảnh chiến tranh và hình ảnh mang màu sắc sử thi.

Phim AI của Elon Musk được sản xuất bởi nhóm sáng tạo chỉ gồm 3 người trong chưa đầy hai tuần. Ảnh: Grok Imagine.

Trước những phản ứng tiêu cực, Collins cho biết dự án được thực hiện nhằm thử nghiệm công nghệ, qua đó xác định những hạn chế của Grok Imagine để cải thiện ở các tập tiếp theo. Wonder Studios dự kiến điều chỉnh nhịp kể và khắc phục các chi tiết chưa chính xác về lịch sử, đặc biệt là thiết kế tàu thuyền.

Hiện ê-kíp vẫn chưa công bố lịch phát hành tập 2 hay kế hoạch hoàn thành phiên bản điện ảnh dài như Musk từng tuyên bố.