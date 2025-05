Vì sao phim 18+ 'Bí mật kinh hoàng' gây thất vọng?

Chuyển thể từ tựa game tương tác cực kỳ nổi tiếng, "Until Dawn" giàu tiềm năng nhưng lại chưa tìm được đất tỏa sáng vì kịch bản lỏng lẻo, nhiều hạn chế.

Genre: Kinh dị

Director: David F. Sandberg

Cast: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion...

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Until Dawn – cái tên chẳng còn xa lạ với các game thủ khi là trò chơi điện tử kinh dị ăn khách bậc nhất của nhà Sony. Sau tròn 1 thập kỷ ra mắt, tựa game này bất ngờ được mang lên màn ảnh rộng, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn David F. Sandberg – gương mặt đứng sau thành công của Lights Out (2016) và Annabelle: Creation (2017).

Sau cú sẩy chân với Shazam! Fury of the Gods, nhà làm phim người Thụy Điển quyết định quay lại sở trường kinh dị, thể loại từng giúp anh chinh phục khán giả toàn cầu. Tiếc thay, Until Dawn (tựa Việt: Bí mật kinh hoàng) lại tiếp tục là một lần lạc bước của David F. Sandberg. Anh chật vật trong việc kể một câu chuyện có chiều sâu, để lại suy ngẫm và ấn tượng như mong đợi.

Kịch bản lỏng lẻo

Until Dawn theo chân một nhóm bạn, dẫn đầu bởi Clover (Ella Rubin), tới một thung lũng bí ẩn. Mục tiêu của cả nhóm là tìm kiếm manh mối về Melanie (Maia Mitchell) - cô em gái của Clover mất tích một năm trước.

Trong lúc dừng chân tại căn hộ giữa rừng, từng người trong nhóm bị săn đuổi và sát hại man rợ. Điều bất ngờ là họ sau đó tỉnh lại vào thời điểm mọi thứ bắt đầu. Một vòng lặp cứ thế diễn ra: cuộc săn vẫn tiếp tiếp tục và cứ mỗi lần, cái chết lại trở nên thảm khốc hơn so với lần trước.

Kinh hoàng hơn, nhóm bạn nhận ra họ chỉ có số lần chết giới hạn. Và cách duy nhất để thoát ra khỏi cơn ác mộng này là cố gắng sống sót cho tới khi trời sáng.

Phim quy tụ dàn cast trẻ.

Tựa game gốc của Until Dawn không hề có yếu tố vòng lặp thời gian. Tuy nhiên, người chơi có rất nhiều lựa chọn xuyên suốt thời lượng trải nghiệm, mà tại đó, mỗi quyết định đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết. Yếu tố độc đáo và tính kích thích tái trải nghiệm cao như vậy khiến Until Dawn một thời gây sốt, thu hút lượng người chơi đông đảo trên toàn cầu.

Thực tế những năm qua, vòng lặp thời gian không phải ý tưởng xa lạ trên màn ảnh rộng, từ Happy Death Day, Triangle hay The Endless, với sự pha trộn đa dạng chất liệu như kinh dị, hài đen cho tới bí ẩn, giật gân, viễn tưởng…

Khi được xử lý khéo léo, công thức này có thể mở ra những câu chuyện đầy lớp lang, với góc nhìn sâu sắc về cái chết, bản ngã, niềm tin, cũng như những tổn thương chưa được chữa lành trong trái tim con người. Nhân vật bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải đối mặt với bi kịch, lỗi lầm hoặc nỗi đau trong quá khứ – thứ họ cố né tránh – để tìm ra lý do tồn tại, không chỉ về thể xác mà còn là sự cứu rỗi tinh thần.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy khán giả vào trạng thái mệt mỏi nếu đường dây câu chuyện không đủ hấp dẫn, thông minh và lắt léo.

Tiếc thay, Until Dawn rơi vào trường hợp thứ hai. Đứa con tinh thần của David F. Sandberg dù nắm trong tay không ít ý tưởng đắt giá, lại gây thất vọng với kịch bản lỏng lẻo, nhiều lỗ hổng. Hầu hết nhân vật không cho thấy hành trình phát triển một cách thuyết phục và rõ nét. Họ bị đẩy vào những khuôn sáo quen thuộc của dòng phim teen-slasher. Trong khi, tuyến truyện giữa Clover và cô em gái Melanie, đáng lẽ có thể là sợi dây cảm xúc trung tâm tác phẩm, lại hiện lên hời hợt vì không đủ thời lượng đào sâu. Kết quả là khi sự thật được hé lộ, nó thiếu sức nặng tâm lý, cũng không gây được cú chạm cần thiết với người xem.

Until Dawn ghi điểm ở phần nhìn với nhiều thước phim kinh dị khá ấn tượng.

Until Dawn cũng tỏ ra khá do dự giữa hai lựa chọn kinh dị thuần túy và tâm lý, siêu nhiên. Ở nhiều thời điểm, phim cố gắng trở nên sâu sắc, thoát khỏi lớp vỏ bọc rùng rợn đơn thuần với những tình huống, hay lời thoại triết lý về “cái chết là cơ hội để học lại cách sống”. Song, chúng không được phát triển một cách trọn vẹn. Ngay sau đó, đạo diễn lại quay về với những cảnh rượt đuổi, chém giết máu me.

Chính sự do dự, nửa vời này khiến ngôn ngữ kể chuyện kém hiệu quả, trong khi thông điệp hời hợt, chưa rõ nét.

Vẫn giàu tính giải trí

David F. Sandberg không giấu được sự loay hoay khi muốn kể một câu chuyện có chiều sâu, giàu tính lớp lang. Song ở lát cắt giải trí đơn thuần của một tác phẩm kinh dị, khó phủ nhận nhà làm phim người Thụy Điển đã làm khá tốt.

Anh luôn biết cách chiều chuộng người xem bằng những thước phim sinh động, tạo ấn tượng thị giác và những trải nghiệm nhìn chung ở mức ổn. Điểm sáng lớn nhất của Until Dawn nằm ở khả năng xây dựng bầu không khí ngột ngạt và hình ảnh mang màu sắc hoài niệm. Bối cảnh căn nhà giữa thung lũng được khai thác tốt. Nhiều góc quay nghiêng, những cú lia máy chậm và ánh sáng vàng nhạt xuyên qua sương mù tạo nên một trường không gian u ám và lạnh lẽo, dễ gợi người xem nhớ đến The Evil Dead hay The Thing…

David F. Sandberg cũng chứng tỏ kinh nghiệm trong việc xây dựng nhịp điệu căng thẳng, đặc biệt là trong những vòng lặp thời gian đầu tiên, khi chúng vẫn tạo được ấn tượng vì những ý tưởng về cái chết khác nhau.

Mỗi cái chết đều được dàn dựng như một màn thử thách tâm lý, nơi nhân vật phải đối diện với lỗi lầm, nỗi sợ sâu xa và cả sự hoài nghi.

Until Dawn có chi phí sản xuất chỉ khoảng 15 triệu USD .

Ngoài ra, phần thiết kế sinh vật – đặc biệt là tạo hình wendigo – được chăm chút tỉ mỉ thay vì lạm dụng CGI. Điều này mang lại cảm giác chân thực và rùng rợn. Âm thanh phim cũng góp phần không nhỏ trong việc khuếch đại nỗi sợ: từ tiếng gió hú len lỏi qua khe cửa đến tiếng bước chân nặng nề bám đuổi phía sau lưng, tất cả duy trì một bầu không khí ngột ngạt và bất an thường trực.

Dàn sao trẻ của Until Dawn tỏ ra khá hợp vai, song lại chưa thể tạo dấu ấn mạnh mẽ vì hạn chế từ kịch bản. Ella Rubin trong vai nữ chính Clover ít nhiều để lại ấn tượng, đặc biệt ở những trường đoạn giằng xé giữa sợ hãi và hy vọng. Trong khi đó, các vai phụ của Michael Cimino, Odessa A’zion hay Ji young Yoo chủ yếu đảm nhận những khuôn mẫu quen thuộc ở dòng slasher, không có nhiều đất diễn để thực sự đột phá. Dẫu vậy, họ vẫn làm tròn vai, thể hiện được nhiều sắc thái nỗi sợ của nhân vật.

Until Dawn nhìn chung không phải một thất bại hoàn toàn, chỉ là David F. Sandberg vẫn đang lúng túng trong hành trình đi tìm lại bản sắc đạo diễn, với những tác phẩm có chiều sâu và gây được tiếng vang. Cái anh có trong tay là ý tưởng, nhưng lại chưa thể biến chất liệu tiềm năng đó thành một trải nghiệm điện ảnh đủ thuyết phục, ấn tượng như những gì mà người ta vẫn kỳ vọng về cái tên Sandberg.