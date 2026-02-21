Vì sao Nico Paz được so với Lamine Yamal?

Hai cầu thủ sinh sau năm 2004 cùng vượt mốc 15 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này đang được đặt lên bàn cân, nhưng thực tế cho thấy khoảng cách giữa họ vẫn rất rõ ràng.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng của Barcelona.

Bóng đá luôn thích những cuộc so sánh. Chỉ cần một tài năng trẻ bùng nổ, lập tức người ta tìm một cái tên khác để đối chiếu. Nico Paz đang là trường hợp như vậy. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Como, anh được đặt cạnh Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đã trở thành biểu tượng mới của Barcelona.

Lý do không nằm ở cảm xúc, mà ở những con số. Nico Paz có 10 bàn và 6 kiến tạo sau 21 trận tại Serie A và Coppa Italy. Lamine Yamal ghi 15 bàn, kiến tạo 13 lần sau 32 trận trên mọi đấu trường gồm La Liga, Champions League, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Trong nhóm cầu thủ sinh sau năm 2004 thi đấu tại 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ có hai cái tên vượt mốc 15 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng mùa này: Paz và Yamal.

Con số khiến cuộc tranh luận trở nên có cơ sở. Nhưng bóng đá không phải phép tính cộng trừ đơn giản.

Nico Paz 21 tuổi. Lamine Yamal mới 18. Ba năm chênh lệch ở giai đoạn phát triển này là khoảng cách lớn. Paz đang bước vào độ chín đầu tiên trong sự nghiệp. Anh là nhân tố quan trọng trong hệ thống của Cesc Fabregas, góp phần đưa Como đứng thứ sáu với 42 điểm và nuôi hy vọng dự Champions League. Đó là thành tựu đáng ghi nhận với một cầu thủ từng chỉ là phương án dự phòng tại Real Madrid.

Trong khi đó, Yamal không còn là “tài năng triển vọng”. Anh đã là á quân Quả bóng Vàng, nhà vô địch châu Âu, sở hữu hai danh hiệu La Liga, hai Siêu cúp Tây Ban Nha và một Copa del Rey. Ở Barcelona, Yamal không chỉ ghi bàn hay kiến tạo. Anh tạo ra cảm giác rằng mỗi khi có bóng, điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Đó là tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi thống kê.

Nico Paz bùng nổ trong màu áo Como.

Về phong cách, sự khác biệt cũng khá rõ. Yamal là mẫu cầu thủ chạy cánh hiện đại, chơi bóng bằng trực giác và kỹ thuật tinh tế. Anh đọc tình huống sớm, xử lý nhanh và có khả năng tạo đột biến ngay cả khi không có nhiều khoảng trống.

Paz thiên về vai trò tiền đạo lệch trong hoặc số 10 hiện đại. Anh mạnh ở những đường chuyền quyết định và khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Paz sắc sảo trong không gian hẹp, nhưng chưa đạt tới sự tự do và táo bạo mà Yamal thể hiện ở cấp độ cao nhất.

Điểm khiến cuộc so sánh trở nên thú vị nằm ở tương lai. Theo nhiều nguồn tin, Nico Paz có thể trở lại Real Madrid vào cuối mùa sau khi Como mua 50% quyền sở hữu anh với giá 6 triệu euro vào hè 2024.

Nếu điều đó xảy ra, viễn cảnh một El Clasico với Paz đối đầu Yamal sẽ không còn xa. Đó sẽ là bài kiểm tra thực sự, nơi những con số phải đối diện áp lực đỉnh cao.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đặt họ ngang hàng là điều vội vàng. Yamal đã chứng minh mình ở những trận cầu lớn, ở Champions League và trong cuộc đua vô địch. Paz mới chỉ bắt đầu hành trình tìm chỗ đứng. Anh có tiềm năng, có hiệu suất tốt, nhưng chưa có bệ phóng danh tiếng và sức nặng chuyên môn như đối thủ bên kia chiến tuyến.

Điều quan trọng là cả hai vẫn còn rất trẻ. Paz cần duy trì sự ổn định khi trở lại môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Yamal cũng phải chứng minh rằng sự bùng nổ ở tuổi 18 không chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Bóng đá từng chứng kiến nhiều tài năng rực sáng sớm rồi chững lại.

So sánh là điều không tránh khỏi. Nhưng thay vì vội vàng gắn nhãn “cùng đẳng cấp”, có lẽ nên nhìn nhận đây là hai hành trình khác nhau. Nico Paz đang vươn lên mạnh mẽ. Lamine Yamal đã ở một tầng cao hơn. Khoảng cách ấy có thể được thu hẹp trong tương lai, nhưng lúc này, nó vẫn tồn tại rất rõ.