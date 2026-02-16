Lamine Yamal lên tiếng giữa áp lực tại Barcelona

Sau trận thua 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Lamine Yamal gây chú ý với thông điệp đầy tâm trạng trên mạng xã hội.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Barcelona.

Thất bại đậm trước Atletico Madrid ở bán kết Cúp Nhà Vua khiến Barcelona hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Giữa bầu không khí nặng nề đó, Yamal bất ngờ đăng tải một thông điệp gây nhiều suy ngẫm.

Trên Instagram, cầu thủ 18 tuổi viết: “Chapter 1: My inner abyss” (Chương 1: Vực thẳm nội tâm), kèm theo dòng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành điều mà mọi người mong đợi…”. Không giải thích thêm, không nhắc trực tiếp đến trận thua, nhưng thời điểm xuất hiện khiến bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Thời gian qua, Yamal vẫn là một phần quan trọng trong hệ thống của Barcelona. Tốc độ và khả năng tạo đột biến giúp anh thường xuyên được trao cơ hội.

Tuy nhiên, ở những trận cầu lớn, sự thiếu ổn định khiến anh bị đặt dưới kính hiển vi. Tại một đội bóng như Barcelona, áp lực luôn hiện hữu, đặc biệt khi cuộc đua La Liga với Real Madrid đang diễn ra căng thẳng.

Nhiều CĐV cho rằng dòng trạng thái của Yamal phản ánh cảm xúc thật trong giai đoạn nhạy cảm. Ở tuổi 18, việc phải gánh trên vai kỳ vọng của một CLB lớn không phải điều dễ dàng. Mỗi pha xử lý đều có thể trở thành đề tài tranh luận.

Giữa những ý kiến trái chiều, gia đình cầu thủ trẻ đã lên tiếng động viên. Cha của anh đăng ảnh hai cha con kèm dòng chữ “Luôn bên con”, như một cách khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối.

Mùa giải còn dài và Barcelona vẫn còn mục tiêu phía trước. Với Lamine Yamal, thử thách lúc này không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở cách anh vượt qua áp lực để tiếp tục trưởng thành trong màu áo đội bóng xứ Catalonia.