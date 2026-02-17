Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barca dậy sóng vì đề nghị 300 triệu euro

  • Thứ ba, 17/2/2026 06:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lamine Yamal được một CLB hỏi mua với mức giá chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Yamal được hỏi mua với giá 300 triệu euro.

Theo Fichajes, một đề nghị khổng lồ đã được gửi đến Barcelona, con số đủ sức phá vỡ mọi kỷ lục và đặt ban lãnh đạo "Blaugrana" vào tình thế khó xử.

Về mặt tài chính, khoản tiền này có thể giúp đội bóng xứ Catalonia giải quyết hàng loạt vấn đề cơ cấu và củng cố nền tảng kinh tế. Tuy nhiên, về mặt thể thao, đó sẽ là cái giá quá đắt khi phải đánh đổi viên ngọc sáng giá nhất của La Masia, người được kỳ vọng dẫn dắt đội bóng trong cả thập kỷ tới.

Barcelona khẳng định Yamal không phải để bán. Dù vậy, trước những con số “không tưởng”, bất kỳ CLB nào cũng buộc phải cân nhắc. Áp lực từ truyền thông và sự chú ý đặc biệt của dư luận càng khiến bầu không khí tại Camp Nou thêm phần căng thẳng.

Bên cạnh yếu tố tài chính, những tin đồn về trạng thái tinh thần của Yamal cũng xuất hiện. Một số nguồn tin cho rằng anh không cảm thấy hoàn toàn thoải mái, đặc biệt khi Raphinha có nhiều thời điểm tỏa sáng và nhận được sự tin tưởng chiến thuật từ HLV Hansi Flick. Dù không có bằng chứng về mâu thuẫn nội bộ, các suy đoán này vẫn làm dấy lên lo ngại trong lòng người hâm mộ.

Mất Yamal không chỉ là mất một tài năng, mà còn là mất đi biểu tượng của thế hệ mới. Tương lai của Barcelona có thể được định đoạt trong mùa hè đầy biến động này.

Địa chấn tại La Liga

Rạng sáng 17/2, Barcelona bị Girona đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng 24.

1 giờ trước

Duy Anh

Yamal Barcelona Yamal La Liga

