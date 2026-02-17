Địa chấn tại La Liga

Rạng sáng 17/2, Barcelona bị Girona đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng 24.

Yamal hóa "tội đồ" trong ngày Barca trắng tay.

Girona đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại La Liga mùa này, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng, đồng thời khiến Barcelona chính thức mất ngôi đầu vào tay Real Madrid. Thất bại thứ 2 trong 5 vòng gần nhất khiến thầy trò Hansi Flick hiện vẫn kém Real Madrid 2 điểm.

Barcelona nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ năm, nhưng cú dứt điểm của Lamine Yamal lại thiếu lực. Fermin Lopez là điểm sáng hiếm hoi trong những phút đầu khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Girona và kiến tạo cho Raphinha. Tuy nhiên, sự vô duyên đeo bám đội khách khi hết Yamal, Ferran Torres rồi Raphinha lần lượt bỏ lỡ, trong đó có cú sút chạm cột. Cuối hiệp một, Yamal còn sút hỏng phạt đền sau tình huống Dani Olmo bị phạm lỗi, khép lại 45 phút đầu tiên đầy thất vọng cho những vị khách.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Pau Cubarsi đánh đầu mở tỷ số từ quả tạt của Jules Kounde, ghi bàn thắng đầu tiên tại La Liga trong sự nghiệp. Thế nhưng lợi thế ấy chỉ tồn tại ít phút. Girona vùng lên mạnh mẽ, Thomas Lemar khuấy đảo tuyến giữa trước khi đội chủ nhà tận dụng sai lầm phòng ngự để gỡ hòa. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Fran Beltran tung cú sút hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1.

Dù Joel Roca nhận thẻ đỏ ở cuối trận, Girona vẫn bảo toàn thành quả. Một đêm Montilivi thăng hoa đã khiến Barcelona ôm hận và tự làm khó trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga.