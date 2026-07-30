Vì sao nhiều người dân Nhật Bản phải ở trong ôtô sau động đất?

Tình trạng mất điện và nắng nóng cực đoan đang khiến cuộc sống của người dân càng thêm chật vật sau trận động đất ở Kumamoto. Nhiều người buộc phải trú tạm trong ôtô của họ.

các nhân viên cứu hộ tại nhà máy Nippon Paper Industries sau trận động đất có cường độ sơ bộ 7,1 độ richter ngày 28/7 xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), tính đến hôm 29/7 - một ngày sau khi khoảng 10.000 người phải sơ tán vì trận động đất độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto và các khu vực lân cận, hàng nghìn người vẫn đang lưu trú tại hơn 400 điểm sơ tán trên địa bàn tỉnh. Một số điểm sơ tán chưa thể mở cửa do mất điện và gián đoạn nguồn cấp nước.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo nhiệt độ tại Kumamoto có thể lên tới 40 độ C, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ sốc nhiệt.

Do đó, cụ ông 79 tuổi Tetsuo Ishioka quyết định ngủ qua đêm trong ôtô của mình. Ông chia sẻ: "Việc không thể duỗi chân thực sự rất khó chịu. Tôi cũng không biết mình có ngủ được hay không". Một phụ nữ khoảng 50 tuổi cũng ngủ trong ôtô cho biết bà hài lòng với không gian riêng tư nhưng lo lắng xe sẽ nhanh hết xăng.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, thành phố Kumamoto đã tạo điều kiện để họ qua đêm trong ôtô tại hai bãi đỗ xe được chỉ định thuộc các cơ sở công cộng, bên cạnh khoảng 180 điểm sơ tán được mở cửa từ ngày 28/7.

Khi khu vực này hứng chịu các trận động đất mạnh vào năm 2016, vấn đề sức khỏe liên quan đến việc người dân phải ngủ trong ôtô từng trở thành mối lo lớn.

Dù ở lại trong xe giúp đảm bảo riêng tư nhưng các chuyên gia cảnh báo phương án này khiến nhiều người có nguy cơ mắc "hội chứng hạng phổ thông" - tình trạng hình thành cục máu đông do việc duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Trận động đất có độ lớn 7,1 đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản ngày 28/7. Tính đến nay, có 18 người, trong đó có 1 người nước ngoài, thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Động đất gây cháy nhà, lật tàu tại tỉnh Kumamoto của Nhật Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.

Yatsushiro, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, đã mở khoảng 60 nơi trú ẩn, mặc dù một số khu vực vẫn không có điện và nước. Tại một trong những nơi trú ẩn, điều hòa không khí đã tạm thời bị tắt.

“Địa điểm trú ẩn quá nóng nên chúng tôi phải ngủ ngoài trời”, ông Masaharu Tsukada (69 tuổi) sơ tán cùng vợ và cháu gái cho biết. Khoảng 20 người khác cũng có quyết định tương tự.

Tại Tokyo, Thủ tướng Sanae Takaichi cam kết sẽ đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến các khu vực bị động đất. Bà Takaichi nói trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chính phủ: “Có nhiều người sơ tán đang ở trong xe ô tô nên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe người dân để ngăn ngừa nguy cơ họ mắc phải hội chứng hạng phổ thông”.

Bà cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông với gia đình của họ, đồng thời kêu gọi những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất chú ý giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Có nhiều lo ngại con số thương vong do trận động đất có thể tiếp tục gia tăng bởi vẫn còn một số người đang mắc kẹt. Thời tiết oi bức làm gia tăng quan ngại về tình trạng của những người sống sót, trong khi lực lượng cứu hộ phải tiến hành công việc trong điều kiện nắng nóng.

Một trong những địa điểm chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất là trung tâm mua sắm Aeon Mall tại thành phố Kashima, nơi có hàng nghìn người vào thời điểm xảy ra động đất. Công ty cho biết khoảng 3.000 khách hàng đã được sơ tán ra bãi đỗ xe trước khi xảy ra vụ nổ khí gas khiến tầng 2 của trung tâm mua sắm bị sập, làm nhiều người mắc kẹt. Chủ tịch Aeon Akio Yoshida xác nhận đã có 4 người thiệt mạng, trong khi 3 người đang mất tích.

Cũng theo giới chức Kumamoto, gần 34.900 hộ gia đình vẫn đang chịu cảnh bị mất điện và khoảng 15.000 hộ không có nước sinh hoạt.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới. Trong đó, Kumamoto từng hứng chịu trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào năm 2016, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

'Tưởng như không kích': Nhân chứng kể phút động đất ở Nhật Bàn ghế đổ sập, máy tính rơi vỡ, nước từ hệ thống chữa cháy tràn khắp văn phòng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 28/7. Người sáng lập một công ty ở Kumamoto cho biết khung cảnh hỗn loạn khiến ông liên tưởng đến một cuộc không kích, khi nhân viên hốt hoảng tìm chỗ trú rồi vội vã sơ tán khỏi tòa nhà.