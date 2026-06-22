Vì sao nhiều cầu thủ World Cup cắt vớ thủng lỗ chỗ?

Nhiều cầu thủ tại World Cup ra sân với những đôi tất bị cắt nham nhở ở bắp chân. Hành động tưởng chừng kỳ lạ này lại đang trở thành một xu hướng phổ biến trong môn bóng đá.

Tại World Cup 2026, người hâm mộ không chỉ chú ý đến những bàn thắng đẹp mắt hay các câu chuyện bên lề hấp dẫn. Một chi tiết khác cũng gây tò mò là những đôi tất thi đấu của các cầu thủ xuất hiện với nhiều lỗ thủng.

Xu hướng cắt các lỗ ở mặt sau tất bóng đá thực ra không phải điều mới mẻ. Nó đã xuất hiện ít nhất từ 8 năm trước nhưng đến nay vẫn rất phổ biến. Trong trận Australia thua Mỹ hôm 20/6, nhiều cầu thủ Australia gây chú ý khi ra sân với những đôi tất bị cắt nham nhở, theo The Athletic.

Vậy vì sao họ làm như vậy và liệu cách làm này có thực sự mang lại lợi ích?

Giảm cảm giác bó chặt ở bắp chân

Các loại tất bóng đá hiện đại thường được làm từ polyester. Chất liệu này giúp tất giữ được hình dạng và ít thấm nước hơn, nhưng đôi khi lại khá chật và gây cảm giác gò bó.

Nhiều cầu thủ tin rằng việc cắt các lỗ nhỏ ở tất có thể giúp giảm áp lực lên bắp chân, từ đó tăng lưu thông máu, giảm nguy cơ chuột rút và hạn chế chấn thương. Nhờ vậy, họ cảm thấy dễ chịu hơn khi thi đấu và có thể vận động linh hoạt hơn trên sân.

Hàng loạt cầu thủ World Cup ra sân với tất thủng lỗ chỗ. Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian.

Ngoài lý do mang tính thể chất, một số cầu thủ cũng xem đây là cách thể hiện cá tính riêng. Yếu tố tâm lý này đôi khi giúp họ cảm thấy tự tin hơn.

Cựu tiền đạo West Ham United, Frank Nouble, từng chia sẻ rằng khi cảm thấy thoải mái và tự tin, cầu thủ thường thi đấu tốt hơn. Vì thế, việc tạo cảm giác dễ chịu trên sân luôn rất quan trọng.

Không chỉ bóng đá, một số môn thể thao khác cũng xuất hiện những cách điều chỉnh trang phục tương tự. Chẳng hạn, các vận động viên ném bóng nhanh trong môn cricket đôi khi cắt lỗ ở giày để các ngón chân không bị cọ xát vào phần mũi giày khi tiếp đất.

Tuy nhiên, hiện tượng này phổ biến ở bóng đá hơn hẳn các môn thể thao khác.

Chuyên gia y tế nói gì?

Dù được nhiều cầu thủ ưa chuộng, các chuyên gia y học thể thao cho rằng chưa có bằng chứng khoa học chứng minh việc cắt lỗ trên tất giúp ngăn ngừa chấn thương hay chuột rút.

Bác sĩ Raj Brar của trung tâm 3CB Performance cho biết phương pháp giảm áp lực lên bắp chân được y học công nhận lại gần như trái ngược hoàn toàn. Đó là sử dụng các loại tất nén chuyên dụng có độ ôm cao trong quá trình hồi phục giữa các trận đấu.

Theo ông, những đôi tất nén này có thể giúp tăng tuần hoàn máu và giảm sưng ở nhiều mức độ khác nhau tùy theo độ chặt của tất. Trong khi đó, các cầu thủ vốn đã vận động bắp chân rất nhiều nên không cần quá lo lắng về việc máu lưu thông kém ở khu vực này.

Các cầu thủ sử dụng kéo để tạo những lỗ nhỏ phía sau tất với hy vọng hạn chế cảm giác bó chặt ở bắp chân. Ảnh: PA Images.

Ông Allan Vad Nielsen, cựu Giám đốc điều hành của hãng thể thao Hummel, cho biết một số thương hiệu dệt tất khá chặt để logo hiển thị rõ hơn, khiến một số cầu thủ cảm thấy khó chịu.

Ông cũng cho biết các công nghệ mới đã giúp tất bóng đá hiện đại có thêm vùng đệm ở mắt cá chân, vùng nén hỗ trợ lưu thông máu và các lớp lưới tăng khả năng thoát nhiệt. Nhờ đó, đôi chân được giữ khô ráo, mát mẻ hơn, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương và hỗ trợ hiệu suất thi đấu.

Tuy nhiên, nhiều người trong giới bóng đá vẫn hoài nghi về tác dụng của việc cắt tất.

Cựu hậu vệ đội tuyển Anh và Manchester United, Gary Neville, từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của xu hướng này.

Ông cho rằng các cầu thủ chuyên nghiệp hiện nay được trang bị mọi thứ theo kích cỡ riêng, từ giày đến trang phục thi đấu. Vì vậy, các nhà tài trợ hoàn toàn có thể cung cấp những đôi tất phù hợp hơn thay vì để cầu thủ tự cắt chúng.

Ở các giải đấu cấp thấp hơn, vấn đề còn liên quan đến chi phí.

Tại CLB Northwood FC, việc các cầu thủ liên tục cắt hỏng tất thi đấu từng gây tranh cãi. Thư ký CLB Alan Evans cho biết đội bóng cuối cùng đã yêu cầu các cầu thủ tự trả tiền mua tất của mình để tránh phát sinh thêm chi phí.