Vì sao nên vui mừng một cách bất thường với U17 Việt Nam?

U17 Việt Nam giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á làm người hâm mộ vui mừng có phần bất thường?

U17 Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải Đông Nam Á.

Chiến thắng vang dội này làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước cùng giới truyền thông thể thao. Khắp các diễn đàn và hầu hết mặt báo đều dành diện tích lớn để đưa tin đậm nét về chiến công của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

Tuy nhiên, nếu mở rộng góc nhìn và đánh giá trên bình diện bóng đá khu vực hay thế giới, mức độ quan tâm nồng nhiệt bất thường dành cho một giải đấu trẻ như vậy lại mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm.

Nghịch lý về sự quan tâm dành cho các giải trẻ

Ở các nền bóng đá phát triển, cấp độ đội tuyển quốc gia luôn được xem là sân chơi đỉnh cao duy nhất thu hút mọi ánh nhìn và sự kỳ vọng của dư luận. Đối với cấp độ đội trẻ, ngay cả lứa U20 hay U23, sự quan tâm thường rất hạn chế.

Người hâm mộ và giới chuyên môn mặc định đây là môi trường cọ xát, là nơi rèn luyện cho lực lượng dự bị nhằm tìm kiếm những nhân tố kế cận cho đội tuyển quốc gia. Do đó, một giải đấu dành cho lứa tuổi U17 lại càng ít khi lọt vào tầm ngắm của truyền thông đại chúng.

Thực trạng thờ ơ này thể hiện rất rõ ngay tại giải đấu U17 Đông Nam Á vừa qua. Indonesia vốn luôn tự hào là quốc gia có lực lượng cổ động viên hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt bậc nhất khu vực, nhưng dư luận nước này lại tỏ ra vô cùng hờ hững với giải đấu do chính họ làm chủ nhà.

Ngay trong trận đấu cuối vòng bảng mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp giữa U17 Indonesia và U17 Việt Nam, bầu không khí trên sân diễn ra vô cùng ảm đạm. Những dãy khán đài rộng lớn trở nên trống vắng, lơ thơ vài bóng người theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức nóng thường thấy ở những trận cầu đinh của khu vực.

Quay ngược dòng thời gian, bản thân người hâm mộ Việt Nam trước đây cũng hiếm khi dành sự chú ý đặc biệt cho lứa U17. Ngay cả khi bóng đá trẻ nước nhà từng nhiều lần bước lên ngôi vô địch, dư âm để lại cũng thường nhanh chóng phai nhạt.

Điển hình như vào năm 2017 (giải khi đó là U15 Đông Nam Á), đội U15 Việt Nam từng thi đấu thăng hoa với thành tích 5 trận toàn thắng tại vòng bảng, dễ dàng hạ gục Australia 2-0 ở bán kết rồi đánh bại chủ nhà Thái Lan tại chung kết. Mặc dù đạt được thành tích xuất sắc và mang về cúp vàng danh giá, báo chí khi đó cũng không dành những lời tung hô rầm rộ hay phân tích chuyên sâu như những gì đang thấy hiện tại.

Khán đài vắng hoe khi chủ nhà U17 Indonesia gặp U17 Việt Nam trong trận quyết định.

Hiệu ứng lan tỏa từ tranh cãi cầu thủ nhập tịch

Vậy nguyên nhân cốt lõi nào đã khiến tình thế đảo ngược hoàn toàn trong thời gian gần đây?

Sự quan tâm đặc biệt dành cho lứa U17 Việt Nam thực chất được châm ngòi từ cuối năm ngoái, ngay trước thềm cuộc chạm trán với Malaysia tại vòng bảng. Vấn đề nhập tịch cầu thủ bỗng nhiên trở thành tâm điểm tranh luận nảy lửa trên khắp các mạng xã hội của người hâm mộ bóng đá toàn Đông Nam Á.

Sự việc xuất phát từ phán quyết mang tính lịch sử khi FIFA giáng đòn trừng phạt nặng nề xuống đội tuyển quốc gia Malaysia. Đội bóng này bị phát hiện sử dụng trái phép 7 cầu thủ nhập tịch trong trận thắng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.

Trước tình hình đó, lứa U17 với thành phần hoàn toàn là các cầu thủ bản địa, không có sự can thiệp của nguồn lực nhập tịch, nghiễm nhiên trở thành thước đo chân thực và công bằng nhất cho năng lực đào tạo trẻ của các nước ASEAN. Đội bóng của huấn luyện viên Roland lên tiếng chứng minh sức mạnh bằng chuỗi trận toàn thắng đầy thuyết phục.

Nổi bật nhất trong số đó là chiến thắng hủy diệt 4-0 trước chính U17 Malaysia ở trận đấu mang tính quyết định. Kết quả này như một lời khẳng định mạnh mẽ, làm thỏa mãn và mang lại sự hả hê tột độ cho những người yêu bóng đá nước nhà.

Từ cột mốc mang tính giải tỏa đó, hiệu ứng U17 bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng. Người hâm mộ vỡ òa nhận ra bóng đá Việt Nam đang may mắn sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ cực kỳ chất lượng, sở hữu nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật vượt trội so với phần mặt bằng chung của khu vực.

Niềm tin và sự kỳ vọng vào tương lai của nền bóng đá đang được thắp sáng. Tất cả đều mong mỏi ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ tiếp tục bùng cháy, giúp U17 Việt Nam thi đấu bùng nổ tại giải U17 châu Á sắp tới, qua đó hoàn thành mục tiêu giành tấm vé danh giá tham dự U17 World Cup vào cuối năm.