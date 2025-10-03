Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao một khu vực giữa Hà Nội mất điện 4 ngày liền?

  • Thứ sáu, 3/10/2025 15:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều ngày nay, các hộ gia đình ở Miêu Nha (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) chịu cảnh mất điện, sau khi cả thành phố hứng trận ngập lụt nặng nề trong ngày 30/9.

Theo phản ánh của một số người dân sống ở Miêu Nha, nhiều tổ tại khu vực này bị cắt điện, cắt nước nhiều ngày nay, đặc biệt vẫn diễn ra tình trạng ngập sâu khiến cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình đã phải đi tá túc chỗ khác.

Trên nhóm Facebook có tên "Chợ Miêu Nha Xuân Phương Hà Nội", rất nhiều người đang mong ngóng thông tin được cấp điện trở lại: "Có thông tin bao giờ có điện không các bác ơi, đã mấy ngày rồi?".

Trả lời Báo điện tử VTC News về tình trạng trên, một cán bộ của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), xác nhận, đến 10h sáng nay 3/10, khu vực Miêu Nha vẫn đang tiếp tục bị tạm ngừng cấp điện. Nguyên nhân là để đảm bảo an toàn do nước ngập trạm biến áp Nhuệ Giang và ngập cả vào nhà dân.

“Trạm biến áp Nhuệ Giang chính thức ngừng cấp điện từ 17h ngày 30/9 để đảm bảo anh toàn tuyệt đối cho người dân. Việc mất điện sẽ gây khó khăn cho sinh hoạt, đời sống của người dân. EVN Hà Nội cũng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để dùng các máy bơm dã chiến nhưng công suất không đáng kể. Khi nào nước rút hoàn toàn, EVN Hà Nội sẽ kiểm tra an toàn hệ thống điện, khi đảm bảo an toàn sẽ cấp điện trở lại để người dân sinh hoạt”, vị này nói.

ha noi mat dien, mat dien do ngap, mieu nha xuan phuong anh 1

Khu vực Miêu Nha hiện vẫn bị ngập nên chưa thể cấp điện trở lại.

EVN Hà Nội cũng khuyến cáo, khi nước rút, người dân cần kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong gia đình để kịp thời khắc phục những sự cố đáng tiếc, tránh tình trạng điện bị hở, chập cháy cho ngâm nước lâu ngày gây ảnh hưởng đến tài sản và an toàn tính mạng người dân.

Theo EVN Hà Nội, hiện trạm bơm Cầu Ngà thoát nước cho khu vực phường Xuân Phương vẫn đang bị ngập các tổ máy bơm nên không bơm thoát nước được từ chiều tối 1/10. Đêm 1/10 còn có hiện tượng tràn đê vào làng Miêu Nha.

“Thời điểm hiện tại dù đã hết mưa nhưng nước rút rất chậm, chỉ khoảng 15-20 cm một ngày do nước sông dâng cao và chưa xử lý bơm thoát được. Vì thế khi nào khắc phục hệ thống điện và nước rút để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, EVN Hà Nội mới có thể cấp điện trở lại”, cán bộ EVN Hà Nội cho biết.

https://vtcnews.vn/vi-sao-mot-khu-vuc-giua-ha-noi-mat-dien-4-ngay-lien-ar969017.html

Phạm Duy/VTC News

hà nội mất điện mất điện do ngập miêu nha xuân phương Hà Nội mưa ngập mất điện ngập úng

