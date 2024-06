Vì sao Messi không tham dự Olympic 2024?

ESPN tiết lộ Messi xác nhận sẽ quay trở lại thi đấu cho Inter Miami ngay sau khi Copa America kết thúc. Ở độ tuổi 36, Messi thừa nhận không đủ sức để tham gia tất cả giải đấu với đội tuyển Argentina. “Tôi không còn ở độ tuổi có thể tham gia mọi thứ. Tôi phải lựa chọn cẩn thận và sẽ là quá nhiều nếu chơi hai giải đấu liên tiếp”, cựu sao Barca chia sẻ.

Hơn nữa, nếu tham gia Olympics 2024, Messi sẽ mất hai đến ba tháng liên tiếp không tập luyện cùng Inter Miami. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của tiền đạo người Argentina và các đồng đội ở Inter Miami. Đồng thời, cựu sao Barca muốn cùng các đồng đội tập trung tối đa cho Copa America khởi tranh vào cuối tháng 6 tới.

Trước đó, Javier Mascherano, HLV phụ trách ĐT U23 Argentina bày tỏ mong muốn Messi góp mặt trong đội hình tham dự Olympics 2024 của “Đội bóng xứ Tango”. Tuy nhiên, những chia sẻ của Messi với ESPN cho thấy HLV Mascherano đã thất bại trong việc thuyết phục tiền đạo Inter Miami góp mặt ở Thế vận hội năm nay.

Dù vậy, siêu sao 36 tuổi vẫn muốn cống hiến cho ĐTQG. Cựu tiền đạo PSG thể hiện mong muốn góp mặt trong đội hình tham dự World Cup 2026 của tuyển Argentina. “Miễn là tôi có thể chất tốt và tôi có thể tiếp tục thi đấu ở phong độ cao nhất. Tôi sẽ giúp đỡ các đồng đội và tôi sẽ tiếp tục ở đó (ĐTQG Argentina - PV)”, Messi khẳng định.

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sẽ chạm trán Canada trong trận mở màn ngày 20/6 ở Copa America.

