Thần đồng 17 tuổi của Ecuador nhận quà từ Messi

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ống kính máy quay bắt gặp khoảnh khắc đội trưởng của “La Albiceleste" cởi áo rồi đưa cho Paez. Leo sau đó cũng bắt tay và ôm tiền vệ trẻ của Ecuador.

Paez đã có một màn trình diễn ấn tượng trước ĐTQG Argentina. “Cậu ấy xử lý quá tốt ở cả cánh trái, phải và cả giữa sân", một tài khoản trên X (Twitter) bình luận. Người khác nhận định: “Tương lai của cậu ấy thực sự xán lạn”.

Paez từng gây sốt ở quê nhà trong màu áo Independiente del Valle. Trong trận đấu gặp nhà đương kim vô địch Copa America, tiền vệ sinh năm 2007 này còn được khoác chiếc áo số 10.

Trang chủ của Chelsea cũng thông báo Paez sẽ là cầu thủ của CLB kể từ hè 2025. Ống kính đã ghi lại hình ảnh cầu thủ 17 tuổi này bắt tay với Enzo Fernandez - tiền vệ thuộc biên chế đội chủ sân Stamford Bridge, sau trận đấu với Argentina.

Với việc có tên trong danh sách đăng ký tham dự Copa America của đoàn quân HLV Felix Sanchez, không ít CĐV chờ đợi màn trình diễn của Paez ở giải đấu sắp tới.

Về phần Messi, tiền đạo của Inter Miami được người hâm mộ đánh giá đã có màn trình diễn mờ nhạt ở trận đấu với Ecuador. Tuy vậy, Argentina vẫn giành được chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Angel Di Maria.

“La Albiceleste" sẽ còn một trận giao hữu nữa với ĐTQG Guatemala. Sau đó, đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại Copa America 2024.

