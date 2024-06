Lý do Messi dự bị trước Ecuador

Goal tiết lộ thuyền trưởng Argentina để Messi ngồi dự bị vì muốn cựu sao Barca giữ sức cho các trận đấu quan trọng sắp tới ở Copa America 2024. Trước đó, Messi dính chấn thương và không thể ra sân thi đấu cho Inter Miami ở các lượt trận gần đây. Do đó, HLV Scaloni không muốn Messi gặp thêm bất cứ rủi ro chấn thương nào trong trận đấu giao hữu chỉ mang tính thử nghiệm đội hình.

Đồng thời, chiến lược gia này cũng không quên trấn an người hâm mộ rằng họ sẽ được thấy Messi ra sân thi đấu. Tuy nhiên, ông không hứa trước về thời lượng ra sân của cựu tiền đạo Barca.

Trả lời họp báo trước trận hôm 9/6, chiến lược gia 46 tuổi nhấn mạnh số phút thi đấu của Messi trong các trận giao hữu sẽ được tính toán một cách kỹ lưỡng. Ông Scaloni chia sẻ: “Chúng tôi (BHL đội bóng - PV) sẽ cân nhắc kỹ lưỡng số phút thi đấu của mỗi cầu thủ, đặc biệt là Messi để đảm bảo các cầu thủ đều có thể trạng tốt nhất ở trận ra quân”.

Sau hai trận giao hữu với Ecuador và Guatemala, "Đội bóng xứ Tango" sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự Copa America. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sẽ chạm trán Canada trong trận mở màn ngày 20/6 ở Copa America.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.