Vì sao Messi không lung lay trước đề nghị tỷ đô của Saudi Arabia

Siêu sao Lionel Messi gây bất ngờ khi từ chối lời đề nghị đầy sức nặng từ Al Hilal để lựa chọn gia nhập Inter Miami.

Messi là gương mặt Saudi Arabia khao khát có được trong quá khứ, bất chấp việc phải chi trả rất nhiều tiền. Theo COPE, Al Hilal dưới sự hậu thuẫn của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) gửi tới Messi một bản hợp đồng có tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ euro trong vòng 3 năm, tương đương 500 triệu euro mỗi mùa.

Đây được xem là một trong những đề nghị lớn nhất trong lịch sử bóng đá, đủ sức biến Messi trở thành cầu thủ giàu nhất mọi thời đại nếu anh chấp nhận.

Dù vậy, đề nghị khổng lồ từ đội bóng nhà giàu Saudi Arabia vẫn không thể thuyết phục Messi. Nguồn tin cho biết phía Al Hilal đã rất bất ngờ và thất vọng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cầu thủ.

Đây được xem là “cú đấm” giáng vào tham vọng vươn tầm của bóng đá Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu này đã thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema.

Trước khi đàm phán khép lại, Al Hilal thậm chí còn cảnh báo rằng đây là "lời đề nghị chỉ đến một lần". Nếu Messi không gia nhập ngay, họ sẽ không giữ nguyên mức đãi ngộ này trong tương lai. Tuy nhiên, điều đó không làm lung lay quyết định của siêu sao người Argentina.

Sau này, khi chia sẻ với Mundo Deportivo, Messi khẳng định anh từng cân nhắc trở lại Barcelona sau khi chia tay PSG, nơi anh không có thời gian thực sự trọn vẹn. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính của đội bóng xứ Catalonia khiến thương vụ không thể xảy ra.

Cuối cùng, Messi lựa chọn Inter Miami, đội bóng thuộc sở hữu của cựu danh thủ David Beckham, như một điểm đến phù hợp hơn ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp. Anh cho biết mong muốn rời xa áp lực đỉnh cao để tập trung nhiều hơn vào gia đình và cuộc sống cá nhân.

Thương vụ này mở ra giai đoạn thành công cho Inter Miami, từ một đội bóng tầm trung vươn mình trở thành nhà vô địch MLS Cup 2025. Cá nhân Messi cũng cho thấy anh có lựa chọn đúng đắn khi vẫn duy trì niềm đam mê chơi bóng, cải thiện chất lượng cuộc sống bên gia đình, đồng thời tiếp tục chinh phục thêm những danh hiệu mới trong sự nghiệp.

Messi cùng đồng đội tiếp tục thi đấu thăng hoa Trong một ngày mà Messi không ghi bàn, đồng đội của anh là những De Paul, Suarez tỏa sáng giúp đội giành chiến thắng trước Salt Lake tại MLS sáng 23/4.