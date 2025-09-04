Vì sao máy trợ thính của cô gái Hà Nội có giá tới hơn 300 triệu

Một bài viết tìm máy trợ thính thất lạc nhận được nhiều bình luận và chia sẻ từ người dùng, một phần đến từ giá trị của món đồ đó.

Thiết bị trợ thính Nucleus Kanso 2. Ảnh: Cochlear.

Ngày 3/9, bà Cẩm Vân (sống tại Hà Nội) đăng tải bài viết nhờ cộng đồng mạng tìm giúp món đồ thất lạc. Cụ thể, sau khi theo dõi lễ diễu binh sáng 2/9, con gái bà Vân là Hà Anh (20 tuổi) đã làm rơi thiết bị trợ thính tại khu vực vườn hoa Nhà hát lớn Hà Nội.

Bài đăng chia sẻ những thông tin cơ bản về ngoại hình của thiết bị như kích thước khoảng 2x3 cm, dày khoảng 0,5cm và màu đen. Tuy nhiên, điều gây chú ý là giá trị của đồ vật tưởng chừng nhỏ bé này. Ngay dưới bình luận, một số người cho biết món đồ có giá từ 250 triệu, thậm chí một số cho biết có thể lên tới 600 hay 800 triệu đồng tuỳ loại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Vân cho biết thiết bị đánh rơi là phần xử lý bên ngoài của ốc tai điện tử, phương pháp cấy ghép giúp người khiếm thính có thể nghe âm thanh, lời nói. Thiết bị Kanso 1 của hãng Cochlear được gia đình mua cách đây 8 năm, có giá 13.500 USD (hơn 350 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Phần thiết bị bên trong đã được cấy cố định vào trong ốc tai qua cuộc phẫu thuật cách đây 15 năm.

Thiết bị nghe đặc biệt

Kanso là dòng thiết bị xử lý gắn ngoài của công ty công nghệ y tế Cochlear có trụ sở tại Australia, một trong những công ty hàng đầu về công nghệ trợ thính. Đây là một bộ xử lý để sử dụng với ốc tai điện tử được cấy ghép cho bệnh nhân khiếm thính.

Cochlea (ốc tai) là một phần quan trọng của tai trong, có hình xoắn ốc giống như vỏ ốc sên. Đây là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển đổi sóng âm thành tín hiệu thần kinh mà não có thể hiểu được. Với những người bị điếc sâu hoặc mất thính lực nghiêm trọng, việc cấy ốc tai điện tử (cochlea implant) sẽ đưa một thiết bị hỗ trợ thính giác chuyển đổi sóng âm trong môi trường xung quanh thành các xung điện, để kích thích dây thần kinh thính giác, theo Forbes Health.

Khác với máy trợ thính chỉ khuếch đại âm thanh bằng các tế bào cảm thụ trong tai, ốc tai điện tử sẽ bỏ qua chúng để truyền thẳng đến dây thần kinh.

Cochlear Kanso 2 là thiết bị trợ thính kết nối với ốc tai điện tử, với mức giá khá cao. Ảnh: Cochlear.

Điểm độc đáo của Kanso 2 là người dùng không cần đeo trực tiếp lên vành tai, mang lại sự nhẹ nhàng, kín đáo. Người dùng sẽ gắn bộ xử lý ở trên đầu, phía trên và sau tai, do đó sẽ không gặp khó khăn kể cả khi đeo kính hay khẩu trang. Kanso 2 được xem là bộ xử lý âm thanh ngoài nhỏ nhất và nhẹ nhất trên thị trường dạng này. Tuy nhiên, để sở hữu khả năng nghe tốt cũng như sự tiện dụng khi đeo, người dùng cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

Tại Mỹ, có 3 hãng sản xuất thiết bị cấy ốc tai điện tử được FDA phê duyệt, gồm Cochlear, Med-El và Advanced Bionics. “Tất cả đều hoạt động, nhưng mỗi nhà sản xuất có cách tiếp cận khác nhau trong thiết kế và chuyên môn”, Marquitta Merkison, Tiến sĩ thính học, Phó giám đốc phụ trách thực hành thính học tại Hiệp hội Ngôn ngữ-Nói-Nghe Mỹ, chia sẻ.

Theo trang web của Cochlear, khi thu âm thanh từ môi trường bên ngoài, bộ xử lý của mẫu Kanso 2 có microphone kép để lọc tiếng ồn, tạp âm nền, giúp người dùng nghe rõ hơn. Bên cạnh đó, bộ xử lý còn có thể kế nối với smartphone để truyền âm thanh, giống như một tai nghe Bluetooth.

Giá thành đắt đỏ

Tổng chi phí cho việc cấy ốc tai điện tử, bao gồm thiết bị, phẫu thuật và phục hồi chức năng, dao động từ 50.000- 100.000 USD (tương đương 1,3- 2,6 tỷ đồng ), theo các chuyên gia. Tuy nhiên, con số này còn phụ thuộc vào nơi sinh sống, trung tâm phẫu thuật lựa chọn và quyền lợi bảo hiểm.

“Đây là loại chi phí không thể đưa ra một con số cố định, cũng không có cách nào xác định chính xác. Trường hợp bệnh nhân tự trả rất hiếm, vì hiện nay hầu hết đều được bảo hiểm chi trả”, Heather Toth, Tiến sĩ thính học tại Duke Health, cho biết.

Bà Vân cho biết con gái bà cũng là một trong số những bệnh nhân đầu tiên thực hiện loại phẫu thuật này ở Việt Nam. Tổng chi phí cho phẫu thuật và thiết bị vào thời điểm năm 2010 là 700-800 triệu đồng/bên, tùy thuộc vào loại thiết bị lựa chọn. Trước đó, người bệnh thường phải sang Singapore hoặc Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện với chi phí cao gấp nhiều lần.

Thiết bị có thể kết nối trực tiếp đến smartphone, giúp người dùng nghe âm thanh mà không cần tai nghe. Ảnh: Cochlear.

Nếu không gồm chi phí phẫu thuật, cấy ghép, hoặc phục hồi chức năng, giá của bộ xử lý âm thanh ngoài là 10.700 USD (khoảng 280 triệu đồng), theo trang web chính thức của Cochlear. Khi người dùng muốn đổi máy cũ sang mới, sẽ được giảm 20% trên giá gốc.

Nhiều người dùng Kanso 2 chia sẻ thiết bị có thể gắn cố định tốt với nam châm bên trong và thời lượng sử dụng cao, từ 14-18 tiếng trong một lần sạc. “Đây là một thiết bị sử dụng hàng ngày tốt nhưng cũng khá dễ rơi ra. Tôi sử dụng loại nam châm tốt nhất nhưng các hoạt động nặng hơn đi bộ như chạy, nhảy cũng có thể làm rơi xuống”, một người dùng Reddit cho biết.

Bài viết của bà Cẩm Vân sau đó đã được nhiều fanpage lớn chia sẻ lại, nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Gia đình cho biết thiết bị này đã được định danh với Hà Anh trên toàn cầu. Điều này nghĩa là không ai khác có thể sử dụng hay kết nối ngoài người đã định danh.

“Món đồ đắt đỏ như vậy, có ý nghĩa lớn với Hà Anh nhưng cũng vô dụng với người khác. Vì vậy chúng tôi cũng hy vọng con có thể tìm lại”, bà Vân cho biết.