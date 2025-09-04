Thay đổi đáng chú ý trên iPhone 17

Apple có thể loại bỏ khe SIM trên iPhone 17 tại nhiều quốc gia thay vì chỉ ở Mỹ như trước đây.

Khay SIM trên iPhone. Ảnh: ZDNet.

Theo nguồn tin từ MacRumors, nhân viên đại lý bán lẻ ủy quyền (AAR) của Apple tại Liên minh châu Âu (EU) vừa được yêu cầu hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến eSIM trên iPhone trễ nhất ngày 9/5. Điều đó gợi ý iPhone 17 sẽ loại bỏ khe SIM tại nhiều quốc gia hơn.

Thông tin về khóa đào tạo được cung cấp trong ứng dụng SEED, dùng để hỗ trợ nhân viên Apple Store và các AAR trên thế giới. Do đó, nhân viên bán lẻ tại những quốc gia ngoài EU có thể tham gia khóa học, nếu Apple quyết định loại bỏ khe SIM ở nhiều khu vực khác.

Tại Mỹ, tất cả thiết bị thuộc dòng iPhone 14 trở lên đã loại bỏ khe SIM vật lý, thay vào đó chỉ sử dụng eSIM. Hiện tại, iPhone ở những quốc gia khác vẫn còn khe SIM vật lý, dù điều này có thể thay đổi kể từ iPhone 17.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 vào 9/9, chỉ 4 ngày sau khi nhân viên hoàn thành khóa đào tạo. Khối EU hiện có 27 quốc gia, chẳng hạn như Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan...

Thông tin tương tự từng được The Information chia sẻ vào tháng 11/2024. Theo đó, Apple có kế hoạch loại bỏ khe SIM trên iPhone 17 tại nhiều quốc gia hơn.

Thời điểm đó, trang tin không nói rõ model hoặc quốc gia sẽ loại bỏ khe SIM. Dù vậy, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone 17 Air sẽ không còn khe SIM tại hầu hết quốc gia do thiết kế siêu mỏng.

Với iPhone 17, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Kuo cho biết vẫn có khả năng 3 thiết bị sẽ loại bỏ khe SIM trên toàn cầu dù vẫn có một số ngoại lệ, đặc biệt là Trung Quốc bởi nhà mạng tại đây chỉ hỗ trợ eSIM trên Apple Watch và iPad.

Khi ra mắt iPhone 14 năm 2022, Apple nhấn mạnh eSIM an toàn hơn SIM vật lý bởi chúng không thể mất cắp hoặc bị tháo khỏi máy. Người dùng có thể thêm ít nhất 8 eSIM trên thiết bị, giúp dễ dàng quản lý và đổi SIM khi du lịch.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Pro/Pro Max sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế mặt sau. Đặc biệt, chiếc iPhone đắt tiền được hãng nâng cấp camera zoom. Giá của thiết bị cũng có khả năng tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài iPhone, Apple Watch, iPad mới cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại sự kiện ngày 9/9.