'Trăng máu' sắp xuất hiện

Người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng "trăng máu" vào đêm 7/9, rạng sáng 8/9 tới đây.

"Trăng máu" hay nguyệt thực toàn phần là hiện tượng đặc biệt và hiếm gặp. Ảnh: NASA.

Theo Live Science, hàng tỷ người trên khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng trăng máu - tức nguyệt thực toàn phần vào ngày 7/9 hoặc 8/9 sắp tới, tùy theo múi giờ.

Đây sẽ là lần nguyệt thực toàn phần có thời gian dài nhất kể từ năm 2022, kéo dài khoảng 1 giờ 22 phút. Trong suốt khoảng thời gian này, Mặt trăng sẽ khoác lên mình một màu đỏ sẫm như máu, mang đến một khung cảnh ngoạn mục.

Sự kiện đặc biệt này sẽ được quan sát rõ ràng tại khu vực châu Úc, châu Á, châu Phi và châu Âu, cho phép hơn 7 tỷ người có thể chiêm ngưỡng, trong đó khoảng 6,2 tỷ người sẽ thấy được toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong khu vực thuận lợi nhất để quan sát hiện tượng này.

Trong khi đó, hầu hết khu vực tại châu Mỹ sẽ bỏ lỡ sự kiện thiên văn này do thời điểm diễn ra trùng với ban ngày. Tuy nhiên, người dân tại Hawaii, Alaska và một phần Brazil vẫn có cơ hội quan sát được ít nhất là một phần của nguyệt thực.

Theo các chuyên gia thiên văn, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình của hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào đêm 7/9, rạng sáng 8/9.

Cụ thể, 22h28 ngày 7/9, nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu, khi một lớp mờ tối dần bao phủ Mặt Trăng tròn.

Đến 23h27, nguyệt thực một phần sẽ diễn ra, với sắc đỏ bắt đầu xuất hiện và lan rộng.

Giai đoạn "trăng máu" chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9, đạt cực đại vào 1h11 sáng cùng ngày.

Sau đó, nguyệt thực toàn phần sẽ kết thúc lúc 1h52 , nguyệt thực một phần kết thúc lúc 2h56 và toàn bộ quá trình nguyệt thực sẽ chấm dứt vào 3h55 rạng sáng ngày 8/9.

Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn xảy ra khi Trái Đất đi vào vị trí chính xác giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, tạo thành một đường thẳng. Lúc này, Trái Đất sẽ che khuất phần lớn ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng.

Tuy nhiên, thay vì biến mất hoàn toàn, Mặt Trăng lại chuyển sang màu đỏ sẫm. Hiện tượng này được giải thích bởi cơ chế tán xạ ánh sáng của khí quyển Trái Đất.

Chỉ những bước sóng ánh sáng dài hơn, thuộc dải màu đỏ của quang phổ, mới có thể xuyên qua được bầu khí quyển để đến Mặt Trăng. Trong khi đó, các bước sóng ngắn hơn như màu xanh lam đã bị bầu khí quyển tán xạ ra khắp không gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến bầu trời chuyển sang màu đỏ rực rỡ lúc hoàng hôn.