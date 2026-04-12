Vì sao loạt bất động sản của Công ty Bankland chưa thể xử lý triệt để?

Núp sau nhóm trực tiếp điều hành Công ty CP Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Vũ Đức Tĩnh khai dùng tiền lừa đảo mua hàng loạt căn hộ tại Hạ Long.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng thể hiện, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho, Công ty GBF. Những doanh nghiệp này không sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Các bị can Quảng Văn Dương, Nguyễn Thị Như - Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Bankland.

Tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh và đồng phạm chiếm đoạt 480 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Nhóm của Tĩnh mới trả lại cho các bị hại gần 29 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 451 tỷ.

Tại Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm điều hành Công ty Bankland chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao và bán cổ phiếu chưa được niêm yết. Các bị can mới trả lại cho bị hại hơn 45 tỷ đồng và còn chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng .

Còn tại Công ty GBF, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Tĩnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao và mới trả lại 967 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3.3 tỷ đồng .

Cáo trạng thể hiện Vũ Đức Tĩnh dùng một phần tiền phạm tội mà có để mua một số bất động sản tại Phú Quốc và Hạ Long, nhưng đứng tên các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở Lâm Đồng), Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở Hải Phòng) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở TP.HCM).

Cơ quan tố tụng đã xác minh đối với các bất động sản liên quan đến nhóm Tĩnh tại phường Hạ Long (Quảng Ninh). Kết quả cho thấy các bị can mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.

Trong đó, căn hộ S41210 (do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên) giá trị vốn tự hơn 821 triệu đồng; vay ngân hàng hơn 5,7 tỷ đồng ; tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng . Căn hộ M639 (do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên) giá trị vốn tự có hơn 2,8 tỷ đồng và không vay vốn ngân hàng.

Tiếp đến là căn hộ S380 (do Nguyễn Đức Minh đứng tên) với vốn tự có là hơn 11,7 tỷ đồng , không vay vốn ngân hàng. Còn căn hộ M637 (do Nguyễn Văn Minh đứng tên) với vốn tự có hơn 3 tỷ đồng và cũng không cần vay vốn ngân hàng.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc phối hợp làm thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán và chuyển tiền sau khi thanh lý đến tài khoản của cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này hiên chưa thực hiện yêu cầu Cơ quan điều tra.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe của mình đứng tên các căn hộ số V502 và C132 tại một dự án ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền đã được thanh toán đối với căn hộ C132 là gần 2,6 tỷ đồng . Sau khi 2 bên thỏa thuận thống nhất thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho lái xe của Tĩnh số tiền 3 tỷ đồng và doanh nghiệp này đã chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan điều tra.

Đối với căn V502, tổng số tiền nhóm Tĩnh đã thanh toán là gần 7,5 tỷ đồng. Sau khi 2 bên thỏa thuận thống nhất thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho lái xe của Tĩnh hơn 8,6 tỷ đồng .

Trong các ngày 24/4/2024 và 28/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Mặt trời 2 chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của cơ quan chức năng, nhưng doanh nghiệp này chưa thực hiện.