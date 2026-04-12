Bỏ trốn sau khi bị phát hiện dâm ô bé gái 13 tuổi

  • Chủ nhật, 12/4/2026 09:18 (GMT+7)
Sau khi bị phát hiện có hành vi dâm ô bé gái tại nhà riêng, Lê Hoài Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều ngày vận động, đối tượng đã đến công an xã Thạnh Mỹ Tây (An Giang) đầu thú.

Ngày 12/4, Công an xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Lê Hoài Phong (SN 1976, ngụ địa phương) ra đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em.

Lê Hoài Phong tại cơ quan công an.

Trước đó, chị Nguyễn Thị C.T. (SN 1990) trình báo Công an xã Thạnh Mỹ Tây việc con gái 13 tuổi bị Phong có hành vi xâm hại khi ở nhà một mình.

Khi Phong đang thực hiện hành vi dâm ô, ông ngoại của cháu phát hiện, tri hô. Phong bỏ chạy và lẩn trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp lực lượng chức năng xác minh, vận động gia đình thuyết phục Phong đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 6/4, Phong đến công an xã đầu thú.

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

dâm ô An Giang Lê Hoài Phong Dâm ô Đầu thú Phối hợp lực lượng Ra đầu thú

    Dam o be gai 10 tuoi, bac si san phu khoa bi khoi to hinh anh

    Dâm ô bé gái 10 tuổi, bác sĩ sản phụ khoa bị khởi tố

    00:00 15/2/2026 00:00 15/2/2026

    Một bác sĩ sản phụ khoa ở Quảng Trị đã bị khởi tố về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” sau khi bị gia đình nạn nhân tố giác. Đáng chú ý, người này đã đến cơ quan công an tự thú ngay trong ngày xảy ra vụ việc.

    Bạn có thể quan tâm

