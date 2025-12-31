Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Dâm ô bé gái 10 tuổi, bác sĩ sản phụ khoa bị khởi tố

  • Chủ nhật, 15/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Một bác sĩ sản phụ khoa ở Quảng Trị đã bị khởi tố về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” sau khi bị gia đình nạn nhân tố giác. Đáng chú ý, người này đã đến cơ quan công an tự thú ngay trong ngày xảy ra vụ việc.

Ngày 14/2, Công an xã Vĩnh Linh cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ việc một bác sĩ bị tố có hành vi dâm ô trẻ em xảy ra tại phòng khám tư nhân trên địa bàn.

dam o anh 1

Phòng khám - nơi xảy ra vụ dâm ô.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 28/11/2025, chị N.T.H. (SN 1987, trú thôn Phú Thị, xã Vĩnh Linh) đã đến công an trình báo, tố giác N.H.Đ. (SN 1993, trú xã Cam Lộ) có hành vi dâm ô con gái chị là cháu P.K. (SN 2015).

Vụ việc được cho là xảy ra chiều 27/11/2025 tại phòng khám sản phụ khoa Hải Đăng (đường Nguyễn Văn Linh, thôn Phú Thị). Gia đình nạn nhân phản ánh, trong quá trình thăm khám, bác sĩ này đã có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể cháu bé.

Điểm đáng chú ý là ngay trong chiều cùng ngày, N.H.Đ. đã đến Công an xã Vĩnh Linh tự thú. Sau khi tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

Sau quá trình xác minh, ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.Đ. về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh - nơi bác sĩ này công tác đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

