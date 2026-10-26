Vì sao không nên đợi đến khi đủ đầy mới cho đi?

Qua lời giảng trong Lá hoa trên đường về, Thích Pháp Hòa gợi nhắc ý nghĩa của lòng nhân ái và việc sẻ chia từ những gì mỗi người đang có.

Chúng ta thường nghĩ mình sẽ trở nên hào phóng hơn khi có nhiều tiền, rộng rãi hơn khi cuộc sống bớt khó khăn, và sẵn lòng giúp đỡ hơn khi bản thân đã đủ vững vàng. Thế nhưng, có một nghịch lý: càng đặt việc cho đi ở tương lai, ta càng dễ xem những gì mình có hôm nay là chưa đủ. Một người có mười đồng nghĩ rằng phải có một trăm đồng mới giúp được ai đó. Người có kinh nghiệm chờ đến khi thật giỏi mới chia sẻ. Người bận rộn tin rằng phải đợi công việc ổn định mới có thời gian cho gia đình. Sự sẻ chia cứ thế bị trì hoãn, không hẳn vì ta không muốn, mà vì ta luôn nghĩ mình cần trở thành một phiên bản tốt hơn trước đã.

Trong cuốn Lá hoa trên đường về, Sa môn Thích Pháp Hòa chia sẻ: “Cuộc đời vô thường lắm, nhiều khi mình đợi đến khi có một trăm đồng mình mới cho thì biết đâu vô thường tới và mình không kịp cho, chi bằng lúc chỉ có mười đồng mà ai đó đang cần, mình cứ cho.”

Sách Lá hoa trên đường về. Ảnh: H.Q

Hình ảnh mười đồng và một trăm đồng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: chúng ta đang chờ có thêm nguồn lực để giúp đỡ, hay đang chờ đến lúc cảm thấy bản thân đã đủ khả năng? Hai điều này không hoàn toàn giống nhau. Có những lúc sự thận trọng là cần thiết, nhất là khi bản thân còn phải lo những nhu cầu thiết yếu.

Nhưng cũng có khi, ngưỡng “đủ” do chính chúng ta đặt ra cứ thay đổi theo hoàn cảnh. Khi có ít, ta muốn có nhiều hơn; khi đã có nhiều hơn, ta lại tìm một lý do khác để trì hoãn. Điều còn thiếu đôi khi không phải tiền bạc hay thời gian, mà là sự nhận ra rằng những gì mình đang có cũng có thể tạo nên ích lợi cho người khác.

Một khoản tiền nhỏ có thể không giải quyết được mọi khó khăn, nhưng vẫn có thể giúp ai đó vượt qua khó khăn trước mắt. Một kinh nghiệm chưa đủ để trở thành chuyên gia vẫn có thể giúp người đi sau tránh một sai lầm. Một cuộc trò chuyện ngắn không thể xóa hết nỗi buồn, nhưng có thể khiến người đang bế tắc cảm thấy mình không đơn độc. Giá trị của sự sẻ chia không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với quy mô của thứ được trao đi. Đôi khi, điều tạo nên khác biệt chính là sự phù hợp giữa điều ta có thể cho và điều người khác đang cần.

Cách nhìn ấy cũng giúp phân biệt lòng tốt với sự hy sinh không giới hạn. Cho đi không có nghĩa là đáp ứng mọi mong muốn của người khác, càng không phải đánh đổi sức khỏe, sự an toàn hay những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Không phải lúc nào ta cũng có thể giúp, và không phải sự giúp đỡ nào cũng nhất thiết phải bằng tiền bạc. Điều quan trọng là nhận ra giới hạn của mình mà không vì thế phủ nhận hoàn toàn khả năng đóng góp. Có khi, một lời hướng dẫn, một cơ hội được kết nối hay sự lắng nghe đúng lúc đã là điều thiết thực nhất có thể trao đi.

Đừng đợi đến khi đủ đầy mới học cách cho đi. Ảnh minh họa: Magnific.

Nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. từng đặt câu hỏi: “What are you doing for others?” - “Bạn đang làm gì cho người khác?”. Câu hỏi ấy nhấn mạnh khoảng cách giữa mong muốn làm điều tốt và việc thực sự biến mong muốn thành hành động. Bởi lòng tốt không chỉ thể hiện qua những gì chúng ta dự định sẽ làm khi có điều kiện thuận lợi hơn, mà còn qua cách chúng ta sử dụng những gì mình đang có để giúp ích cho người khác.

Lời giảng của Thích Pháp Hòa nhắc mỗi người về một điều giản dị: không cần đợi đến khi cuộc sống đủ đầy mới bắt đầu sẻ chia. Có thể hôm nay ta chưa có một trăm đồng, chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết mọi vấn đề, cũng chưa có nhiều thời gian như mong muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi khả năng giúp ích đều phải chờ đến ngày mai. Bởi đôi khi, mười đồng được trao đi đúng lúc có ý nghĩa hơn một trăm đồng vẫn nằm trong dự định.