Vì sao JustaTee trắng tay?

Là một trong những nhà sản xuất âm nhạc năng suất nhất trong năm vừa qua, nhưng JustaTee lần lượt trắng tay tại một loạt lễ trao giải.

Trong những năm gần đây, JustaTee nổi lên như một producer rất “mát tay” trên top trending. Chính thức đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc tại Anh trai say Hi, anh đã tạo nên một loạt các bản hit nổi bật nhất Vpop trong năm 2024 như Ngáo ngơ, Catch me if you can, Tình đầu quá chén...

Sau Anh trai say hi, JustaTee chứng minh năng lực của mình khi liên tục đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc của loạt chương trình Rap Việt, Wechoice Awards và sắp tới là Sóng 25, đều đạt thành công lớn, tạo nên nhiều bản hit. Tuy nhiên, tại các lễ trao giải cuối năm, JustaTee gần như mất hút và chưa nhận được giải thưởng nào.

Trắng tay tại các lễ trao giải lớn

JustaTee được đề cử ở hạng mục nhà sản xuất âm nhạc của năm ở 2 giải thưởng lớn trong năm nay là Wechoice Awards và Làn Sóng Xanh. Anh được xem như một đối thủ nặng ký, có khả năng chiến thắng khá cao. Hình thức trao giải của 2 giải thưởng này cũng khác nhau, khi một bên được bình chọn bởi khán giả, một bên được bình chọn bởi hội đồng chuyên môn gồm nhạc nhạc sĩ, nhà sản xuất và báo chí. Nhiều khán giả kỳ vọng JustaTee có thể giành ít nhất một trong hai giải thưởng, xứng đáng với nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, sau cả 2 lễ trao giải, JustaTee vẫn trắng tay. Người nhận giải thưởng ở hạng mục này tại 2 giải thưởng trên cũng được xem là đối thủ lớn nhất của JustaTee, SlimV - giám đốc âm nhạc của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thực tế, ngay từ khi hai chương trình Anh trai say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng, cả hai producer này đã thường xuyên được đặt lên bàn cân để so sánh về chất lượng âm nhạc. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng khi SlimV nổi bật ở sự chỉn chu, kỹ lưỡng cùng khả năng phối trộn nhiều ảnh hưởng âm nhạc hàn lâm cũng như truyền thống, thì JustaTee lại đạt nhiều thành công trong việc tạo hit, làm nhạc bắt tai, thu hút khán giả.

JustaTee đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc loạt chương trình lớn, tạo ra nhiều bản hit, nhưng không mang về giải thưởng nào.

Chiến thắng của SlimV tại Làn sóng xanh - giải thưởng được trao bằng sự bình chọn của các giám khảo chuyên môn - là có thể dự đoán được bởi âm nhạc của SlimV phức tạp và chiều lòng được giới hàn lâm hơn. Tuy nhiên, tại Wechoice Awards - giải thưởng được trao hoàn toàn bởi khán giả - SlimV cũng chiến thắng JustaTee với cách biệt phiếu bầu lớn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tại Wechoice Awards, SlimV được “hưởng lợi” khá lớn nhờ vote từ cộng đồng người hâm mộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, trong khi JustaTee không nhận được nhiều sự chú ý như đồng nghiệp. Ở lễ trao giải này, sức bình chọn của cộng đồng người hâm mộ chương trình Anh trai say Hi cũng không mạnh. Các hạng mục xuất hiện anh trai từ hai chương trình, thì các anh tài đến từ Anh trai vượt ngàn chông gai đều là người chiến thắng.

Sắp tới, chỉ còn giải thưởng Cống Hiến là còn hạng mục dành cho các nhà sản xuất âm nhạc, tuy nhiên với hình thức trao giải có phần giống với Làn Sóng Xanh - tức là dựa vào sự bình chọn của giới nhà báo có chuyên môn - khả năng có được chiến thắng của JustaTee cũng không cao.

Thiếu dấu ấn cá nhân đậm nét

Không thể phủ nhận lý do chính khiến JustaTee thua tại các lễ trao giải lớn là bởi “đối thủ” của anh là SlimV thực sự rất mạnh trong vai trò giám đốc âm nhạc. SlimV tạo được dấu ấn riêng rất đậm nét trong việc xây dựng âm thanh chung cho toàn bộ chương trình, kết hợp được các thể loại âm nhạc thịnh hành với nhạc dân gian, truyền thống, thậm chí SlimV còn có cả thể mạnh trong cả nhạc cổ điển.

Các producer hợp tác với SlimV trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã có nhiều năm kinh nghiệm và phần nào quen thuộc với khán giả, nên họ có sự thấu hiểu cũng như làm việc ăn ý.

Đặt lên bàn cân so sánh, JustaTee có phần “lép vế” hơn trong việc tạo dựng nên màu sắc cá nhân trong các sản phẩm âm nhạc. Các bài hát đến từ Anh trai say hi và Rap Việt đều đa dạng thể loại nhưng chủ yếu là các nhánh khác nhau của pop và rap/hiphop, tập trung vào độ dễ nghe, bắt tai, thu hút.

Các producer đến từ chương trình cũng đa dạng, có những producer còn rất mới và trẻ, ít được biết đến trên thị trường. Các ca khúc trong chương trình mà JustaTee đảm nhiệm cũng đều là ca khúc mới, phải thực hiện trong thời gian ngắn, vậy nên không tránh khỏi một chút “non tay” trong việc dựng một số bài. Điều đó khiến JustaTee có phần “yếu thế” trong cuộc đua giải thưởng với SlimV.

JustaTee chưa để lại dấu ấn cá nhân đậm nét với vai trò giám đốc âm nhạc, nhưng lại có khả năng tạo hit tốt.

Nhưng bù lại, JustaTee lại cho nghệ sĩ nhiều đất diễn hơn trong việc tiếp cận khán giả bằng chính màu sắc âm nhạc của mình. Bởi tập trung vào những sáng tạo gần gũi với công chúng cũng như để cho các thí sinh tham gia sâu vào công tác sáng tác phối khí, các sản phẩm âm nhạc đến từ các chương trình do JustaTee cầm trịch tiếp cận được nhiều khán giả trẻ cùng màu sắc gần gũi thị trường hơn.

Thông qua đó, những nghệ sĩ mới mang được âm nhạc của mình tới gần công chúng và lan tỏa được sản phẩm ra ngoài khuôn khổ chương trình. Dương Domic, Captain Boy, Rhyder, Quang Hùng Master D sau chương trình đều có hit riêng đạt vị trí cao trên top trending, độ nhận diện ấn tượng.

Việc JustaTee không nhận được các giải thưởng danh giá là một điều đáng tiếc với những công sức và nỗ lực của anh trong năm qua. Tuy nhiên, với khả năng đã được công nhận và kiểm chứng, JustaTee vẫn sẽ còn nhiều cơ hội nữa trong tương lai và là địa chỉ tin cậy khi nhắc tới vai trò hit maker.